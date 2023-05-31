https://ria.ru/20230531/khomskiy-1875218076.html

В США спрогнозировали, чем грозит Европе отказ от сотрудничества с Россией

В США спрогнозировали, чем грозит Европе отказ от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 31.05.2023

В США спрогнозировали, чем грозит Европе отказ от сотрудничества с Россией

Европу может ожидать упадок, если она останется в орбите монопольного влияния США и не восстановит связи с Россией – своим естественным экономическим партнером... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T03:15

2023-05-31T03:15

2023-05-31T03:15

в мире

украина

сша

россия

ноам хомский

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Европу может ожидать упадок, если она останется в орбите монопольного влияния США и не восстановит связи с Россией – своим естественным экономическим партнером на востоке, считает американский мыслитель Ноам Хомский. "Европе предстоит принять важное решение. Оставаться ли ей внутри системы, где доминируют США, и, вероятно, столкнуться с упадком и, как предсказывают некоторые, деиндустриализацией. Или подстроиться так или иначе под своего естественного экономического партнера на востоке, богатого минеральными ресурсами, в которых нуждается Европа, и обеспечивающего выход на прибыльный китайский рынок", - сказал Хомский РИА Новости. Конфликт на Украине, который привел к российско-европейскому размежеванию, он назвал "желанным подарком" для США. "Российское вторжение на Украину вручило США самый желанный подарок, загнав Европу в карман Вашингтона и усилив ее потребность в однополярном, "основанном на правилах" миропорядке", - сказал Хомский. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874829176.html

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в мире, украина, сша, россия, ноам хомский, владимир путин