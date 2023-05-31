https://ria.ru/20230531/kherson-1875286007.html
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.05.2023
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:41
2023-05-31T12:41
2023-05-31T12:45
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_c09f441e64f8c6bce024c857585c0ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении