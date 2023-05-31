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Казаки войска Донского совершили конный переход в честь 270-летия Платова - РИА Новости, 31.05.2023
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Ростовская область
 
16:12 31.05.2023 (обновлено: 16:21 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kazaki-1875356646.html
Казаки войска Донского совершили конный переход в честь 270-летия Платова
Казаки войска Донского совершили конный переход в честь 270-летия Платова - РИА Новости, 31.05.2023
Казаки войска Донского совершили конный переход в честь 270-летия Платова
Казаки Всевеликого войска Донского совершили конный переход "Дорогами подвига!", посвященный 270-летию со дня рождения атамана Матвея Платова, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:12
2023-05-31T16:21
ростовская область
донской
ростовская область
ставропольский край
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского совершили конный переход "Дорогами подвига!", посвященный 270-летию со дня рождения атамана Матвея Платова, сообщил РИА Новости атаман Всевеликого войска Донского, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. Старт конного перехода был дан около недели назад у Вестославского редута в Ставропольском крае, где в 1774 году состоялся бой, в котором тысяча казаков под руководством Платова обратила в бегство двадцатитысячную армию хана Девлет-Гирея. За время конного перехода несколько десятков казаков во главе с атаманом Всевеликого войска Донского повторили переход казаков после легендарной битвы на реке Калалах. Они прошли через 12 населенных пунктов, общая протяженность маршрута составила 347 километров. В среду переход завершился в столице донского казачества Новочеркасске. Участников приветствовали не только артисты, но и казачьи коллективы, казаки Платовской сотни первого казачьего университета, юнармейцы, жители города с флагами России и казачества. По словам Бодрякова, в 2023 году, объявленном губернатором Ростовской области Василием Голубевым годом атамана Платова, в регионе пройдет более 1,5 тысячи мероприятий, посвященных памяти "вихорь-атамана". "Сегодня девизом донцов стало "Действовать по-платовски". Это означает верно и беззаветно служить своему Отечеству, как делают наши братья-казаки. Верны этим принципам участники специальной военной операции, которые сегодня стоят на защите рубежей своей страны, своих семей, детей, матерей и жен. Сегодня мы все свои добрые дела и поступки посвящаем великому атаману", - обратился к собравшимся Бодряков. Участники перехода возложили цветы к памятнику Платову, а затем совершили молебен в соборе. В завершении торжественного мероприятия атаман Всевеликого войска Донского вручил благодарственные письма участникам конного перехода и пожелал им быть всегда в форме для новых переходов.
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Ростовская область , Донской, Ростовская область, Ставропольский край, Василий Голубев
Казаки войска Донского совершили конный переход в честь 270-летия Платова

Казаки Всевеликого войска Донского совершили конный переход в честь 270-летия Платова

© Фото : Департамент по делам казачества и кадетский учебных заведений Ростовской областиВ Новочеркасске встретили казаков-участников конного перехода "Дорогами подвига!", посвященного 270-летию со дня рождения атамана М.И.Платова
В Новочеркасске встретили казаков-участников конного перехода Дорогами подвига!, посвященного 270-летию со дня рождения атамана М.И.Платова - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Департамент по делам казачества и кадетский учебных заведений Ростовской области
В Новочеркасске встретили казаков-участников конного перехода "Дорогами подвига!", посвященного 270-летию со дня рождения атамана М.И.Платова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского совершили конный переход "Дорогами подвига!", посвященный 270-летию со дня рождения атамана Матвея Платова, сообщил РИА Новости атаман Всевеликого войска Донского, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
Старт конного перехода был дан около недели назад у Вестославского редута в Ставропольском крае, где в 1774 году состоялся бой, в котором тысяча казаков под руководством Платова обратила в бегство двадцатитысячную армию хана Девлет-Гирея.
© Фото : Департамент по делам казачества и кадетский учебных заведений Ростовской областиВ Новочеркасске встретили казаков-участников конного перехода "Дорогами подвига!", посвященного 270-летию со дня рождения атамана М.И.Платова
В Новочеркасске встретили казаков-участников конного перехода Дорогами подвига!, посвященного 270-летию со дня рождения атамана М.И.Платова - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Департамент по делам казачества и кадетский учебных заведений Ростовской области
В Новочеркасске встретили казаков-участников конного перехода "Дорогами подвига!", посвященного 270-летию со дня рождения атамана М.И.Платова
За время конного перехода несколько десятков казаков во главе с атаманом Всевеликого войска Донского повторили переход казаков после легендарной битвы на реке Калалах. Они прошли через 12 населенных пунктов, общая протяженность маршрута составила 347 километров.
В среду переход завершился в столице донского казачества Новочеркасске. Участников приветствовали не только артисты, но и казачьи коллективы, казаки Платовской сотни первого казачьего университета, юнармейцы, жители города с флагами России и казачества.
По словам Бодрякова, в 2023 году, объявленном губернатором Ростовской области Василием Голубевым годом атамана Платова, в регионе пройдет более 1,5 тысячи мероприятий, посвященных памяти "вихорь-атамана". "Сегодня девизом донцов стало "Действовать по-платовски". Это означает верно и беззаветно служить своему Отечеству, как делают наши братья-казаки. Верны этим принципам участники специальной военной операции, которые сегодня стоят на защите рубежей своей страны, своих семей, детей, матерей и жен. Сегодня мы все свои добрые дела и поступки посвящаем великому атаману", - обратился к собравшимся Бодряков.
Участники перехода возложили цветы к памятнику Платову, а затем совершили молебен в соборе. В завершении торжественного мероприятия атаман Всевеликого войска Донского вручил благодарственные письма участникам конного перехода и пожелал им быть всегда в форме для новых переходов.
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Ростовская областьДонскойРостовская областьСтавропольский крайВасилий Голубев
 
 
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