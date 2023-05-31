https://ria.ru/20230531/kazaki-1875356646.html

Казаки войска Донского совершили конный переход в честь 270-летия Платова

Казаки войска Донского совершили конный переход в честь 270-летия Платова - РИА Новости, 31.05.2023

Казаки войска Донского совершили конный переход в честь 270-летия Платова

Казаки Всевеликого войска Донского совершили конный переход "Дорогами подвига!", посвященный 270-летию со дня рождения атамана Матвея Платова, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:12

2023-05-31T16:12

2023-05-31T16:21

ростовская область

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ростовская область

ставропольский край

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского совершили конный переход "Дорогами подвига!", посвященный 270-летию со дня рождения атамана Матвея Платова, сообщил РИА Новости атаман Всевеликого войска Донского, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. Старт конного перехода был дан около недели назад у Вестославского редута в Ставропольском крае, где в 1774 году состоялся бой, в котором тысяча казаков под руководством Платова обратила в бегство двадцатитысячную армию хана Девлет-Гирея. За время конного перехода несколько десятков казаков во главе с атаманом Всевеликого войска Донского повторили переход казаков после легендарной битвы на реке Калалах. Они прошли через 12 населенных пунктов, общая протяженность маршрута составила 347 километров. В среду переход завершился в столице донского казачества Новочеркасске. Участников приветствовали не только артисты, но и казачьи коллективы, казаки Платовской сотни первого казачьего университета, юнармейцы, жители города с флагами России и казачества. По словам Бодрякова, в 2023 году, объявленном губернатором Ростовской области Василием Голубевым годом атамана Платова, в регионе пройдет более 1,5 тысячи мероприятий, посвященных памяти "вихорь-атамана". "Сегодня девизом донцов стало "Действовать по-платовски". Это означает верно и беззаветно служить своему Отечеству, как делают наши братья-казаки. Верны этим принципам участники специальной военной операции, которые сегодня стоят на защите рубежей своей страны, своих семей, детей, матерей и жен. Сегодня мы все свои добрые дела и поступки посвящаем великому атаману", - обратился к собравшимся Бодряков. Участники перехода возложили цветы к памятнику Платову, а затем совершили молебен в соборе. В завершении торжественного мероприятия атаман Всевеликого войска Донского вручил благодарственные письма участникам конного перехода и пожелал им быть всегда в форме для новых переходов.

https://ria.ru/20230420/konferentsiya-1866620623.html

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донской, ростовская область, ставропольский край, василий голубев