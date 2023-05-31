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Жители Омской области отправили детям в Стаханов в ЛНР канцелярские товары
Жители Омской области отправили детям в Стаханов в ЛНР канцелярские товары - РИА Новости, 31.05.2023
Жители Омской области отправили детям в Стаханов в ЛНР канцелярские товары
Гуманитарный груз с канцелярией для детей города Стаханова Луганской Народной Республики отправили специалисты комплексного центра Исилькульского района Омской... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:14
2023-05-31T15:14
2023-05-31T15:14
надежные люди
стаханов
исилькульский район
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ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Гуманитарный груз с канцелярией для детей города Стаханова Луганской Народной Республики отправили специалисты комплексного центра Исилькульского района Омской области, рассказали в пресс-службе правительства региона. Специалисты собрали более 300 единиц канцелярских принадлежностей для детей из подшефного Омской области города. Цветные карандаши, гуашь, альбомы для рисования, цветной картон и бумагу, клей, акварельные краски и другие принадлежности пригодятся юным жителям Стаханова на летних каникулах. Ребята смогут использовать их во время мастер-классов, групповых занятий, обучающих мероприятий. "Информацию о сборе гуманитарного груза для детей из Стаханова мы увидели в нашей районной газете "Знамя". Предложили коллективу комплексного центра присоединиться к акции, он, конечно же, поддержал нас. За короткое время мы с коллегами приобрели канцелярию, всего собрали более 300 единиц. Мы рады, что сделаем ребят из подшефного города чуточку счастливее", – рассказала заместитель руководителя по вопросам полустационарного обслуживания комплексного центра Исилькульского района Наталья Галкина. Собранный гуманитарный груз специалисты учреждения передали в Омск, а оттуда он отправится ребятам в Стаханов.
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097159.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, исилькульский район, омская область, лнр, луганская область, донбасс
Надежные люди, Стаханов, Исилькульский район, Омская область, ЛНР, Луганская область, Донбасс
Жители Омской области отправили детям в Стаханов в ЛНР канцелярские товары
Гуманитарный груз с канцтоварами отправили детям города Стаханова в ЛНР из Омской области