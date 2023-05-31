https://ria.ru/20230531/kantstovary-1875337464.html

Жители Омской области отправили детям в Стаханов в ЛНР канцелярские товары

Жители Омской области отправили детям в Стаханов в ЛНР канцелярские товары - РИА Новости, 31.05.2023

Жители Омской области отправили детям в Стаханов в ЛНР канцелярские товары

Гуманитарный груз с канцелярией для детей города Стаханова Луганской Народной Республики отправили специалисты комплексного центра Исилькульского района Омской... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:14

2023-05-31T15:14

2023-05-31T15:14

надежные люди

стаханов

исилькульский район

омская область

лнр

луганская область

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875334286_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_501ecd0e672d8f30234b67d0f17465f8.jpg

ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Гуманитарный груз с канцелярией для детей города Стаханова Луганской Народной Республики отправили специалисты комплексного центра Исилькульского района Омской области, рассказали в пресс-службе правительства региона. Специалисты собрали более 300 единиц канцелярских принадлежностей для детей из подшефного Омской области города. Цветные карандаши, гуашь, альбомы для рисования, цветной картон и бумагу, клей, акварельные краски и другие принадлежности пригодятся юным жителям Стаханова на летних каникулах. Ребята смогут использовать их во время мастер-классов, групповых занятий, обучающих мероприятий. "Информацию о сборе гуманитарного груза для детей из Стаханова мы увидели в нашей районной газете "Знамя". Предложили коллективу комплексного центра присоединиться к акции, он, конечно же, поддержал нас. За короткое время мы с коллегами приобрели канцелярию, всего собрали более 300 единиц. Мы рады, что сделаем ребят из подшефного города чуточку счастливее", – рассказала заместитель руководителя по вопросам полустационарного обслуживания комплексного центра Исилькульского района Наталья Галкина. Собранный гуманитарный груз специалисты учреждения передали в Омск, а оттуда он отправится ребятам в Стаханов. ​

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097159.html

стаханов

исилькульский район

омская область

луганская область

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

стаханов, исилькульский район, омская область, лнр, луганская область, донбасс