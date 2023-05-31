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Депутат Госдумы выступил за полный запрет кальянов в общественных местах - РИА Новости, 31.05.2023
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13:33 31.05.2023 (обновлено: 13:38 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kalyany-1875307739.html
Депутат Госдумы выступил за полный запрет кальянов в общественных местах
Депутат Госдумы выступил за полный запрет кальянов в общественных местах - РИА Новости, 31.05.2023
Депутат Госдумы выступил за полный запрет кальянов в общественных местах
В России следует продолжить запрет электронных сигарет, ввести полный запрет кальянов в общественных местах, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:33
2023-05-31T13:38
госдума рф
россия
султан хамзаев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В России следует продолжить запрет электронных сигарет, ввести полный запрет кальянов в общественных местах, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев."Мы должны продолжить плановый запрет всех электронных сигарет в России. В России также должен быть введён полный запрет кальянов в общественных местах", - сказал он.Он отметил, что сосредоточить усилия вокруг здоровьесбережения нации — "стратегическая задача".
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госдума рф, россия, султан хамзаев
Госдума РФ, Россия, Султан Хамзаев
Депутат Госдумы выступил за полный запрет кальянов в общественных местах

Депутат ГД Хамзаев выступил за введение полного запрета кальянов в общественных местах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКальян
Кальян - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В России следует продолжить запрет электронных сигарет, ввести полный запрет кальянов в общественных местах, заявил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев.
"Мы должны продолжить плановый запрет всех электронных сигарет в России. В России также должен быть введён полный запрет кальянов в общественных местах", - сказал он.
Он отметил, что сосредоточить усилия вокруг здоровьесбережения нации — "стратегическая задача".
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В Минздраве поддержали закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
29 апреля, 22:03
 
Госдума РФРоссияСултан Хамзаев
 
 
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