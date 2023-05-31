https://ria.ru/20230531/kabala-1875313787.html

Вложения США в экономику других стран заканчиваются кабалой, заявил Володин

Вложения США в экономику других стран заканчиваются кабалой, заявил Володин - РИА Новости, 31.05.2023

Вложения США в экономику других стран заканчиваются кабалой, заявил Володин

США строят свою политику с позиции однополярного мироустройства, что несправедливо по отношению к другим странам, все, что делают США, вкладывая в экономику... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:53

2023-05-31T13:53

2023-05-31T13:53

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вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. США строят свою политику с позиции однополярного мироустройства, что несправедливо по отношению к другим странам, все, что делают США, вкладывая в экономику других стран, фактически заканчивается кабалой, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "США свою политику строят с позиции однополярного мироустройства. Это несправедливо по отношению к другим странам. Поэтому все то, что делают США, вкладывая в экономику других стран, это, фактически, заканчивается кабалой", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Володин отметил, что РФ строит отношения на других принципах: справедливый миропорядок, построение многополярного мира. Спикер ГД добавил, что "хотелось бы, чтобы это понимали и наши коллеги из стран СНГ, других государств". "Ценили это, что у нас здесь нет никакой меркантильный основы или нет того, что продвигает в рамках выстраивания отношений тот же Вашингтон с Брюсселем", - подчеркнул он.

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сша, россия, вячеслав володин, госдума рф, в мире, снг