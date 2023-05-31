https://ria.ru/20230531/investproekt-1875466922.html

"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT

"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT - РИА Новости, 01.06.2023

"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT

Компания "Аквариус", один из ведущих в стране производителей и разработчиков компьютерной техники и высокотехнологичных IТ-решений, реализует в Тверской области РИА Новости, 01.06.2023

2023-05-31T10:16

2023-05-31T10:16

2023-06-01T10:21

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. Компания "Аквариус", один из ведущих в стране производителей и разработчиков компьютерной техники и высокотехнологичных IТ-решений, реализует в Тверской области инвестиционный проект по локализации производства компьютерной техники и IT-решений, сообщает пресс-служба регионального правительства.Инвестпроект обсужден в среду на рабочей встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководством компании "Аквариус" - председателем совета директоров Алексеем Калининым, членом совета директоров Мариной Ивановой и первым вице-президентом Дмитрием Титовым."Возможности компании высоко востребованы для реализации задач по обеспечению технологического суверенитета и информационной безопасности нашей страны. На территории Тверской области предприятие может создать центр компетенций, развиваться, учитывая удобную логистику региона", - сказал Руденя.В 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и ООО "ПК Аквариус" было заключено соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта.Под Тверью развернут производственно-логистический комплекс "Аквариус". Компания реализует инвестпроект, направленный на развитие производства компьютерной техники и ИТ-решений, со сроком реализации до 2025 года. Создается до 1500 рабочих мест. После выхода на проектную мощность планируется выпускать до 2,5 миллиона устройств в год: мини-ПК, ноутбуки, планшеты, карманные персональные компьютеры.Компанией уже проведена частичная реконструкция помещений производственно-логистического комплекса, смонтирован и запущен ленточный сборочный конвейер.Также в планах на 2023 год дополнительно провести реконструкцию помещений и расширить производственную линию, включая производство телекоммуникационного оборудования, а также новейших систем, отвечающих требованиям времени."Регион оказывает максимальное содействие в реализации инвестиционного проекта. В том числе, в части обеспечения транспортной инфраструктурой. В сентябре 2022 года отремонтирована автомобильная дорога у производственного комплекса. В 2023 году работы будут продолжены. В ближайшие годы предусмотрена реконструкция автодороги от промышленной зоны "Боровлево-2" до ООО "ПК Аквариус"", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230530/rudenya-1875118581.html

https://ria.ru/20230524/stroyka-1873934984.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя