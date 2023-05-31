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"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT - РИА Новости, 01.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
10:16 31.05.2023 (обновлено: 10:21 01.06.2023)
https://ria.ru/20230531/investproekt-1875466922.html
"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT
"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT - РИА Новости, 01.06.2023
"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT
Компания "Аквариус", один из ведущих в стране производителей и разработчиков компьютерной техники и высокотехнологичных IТ-решений, реализует в Тверской области РИА Новости, 01.06.2023
2023-05-31T10:16
2023-06-01T10:21
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. Компания "Аквариус", один из ведущих в стране производителей и разработчиков компьютерной техники и высокотехнологичных IТ-решений, реализует в Тверской области инвестиционный проект по локализации производства компьютерной техники и IT-решений, сообщает пресс-служба регионального правительства.Инвестпроект обсужден в среду на рабочей встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководством компании "Аквариус" - председателем совета директоров Алексеем Калининым, членом совета директоров Мариной Ивановой и первым вице-президентом Дмитрием Титовым."Возможности компании высоко востребованы для реализации задач по обеспечению технологического суверенитета и информационной безопасности нашей страны. На территории Тверской области предприятие может создать центр компетенций, развиваться, учитывая удобную логистику региона", - сказал Руденя.В 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и ООО "ПК Аквариус" было заключено соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта.Под Тверью развернут производственно-логистический комплекс "Аквариус". Компания реализует инвестпроект, направленный на развитие производства компьютерной техники и ИТ-решений, со сроком реализации до 2025 года. Создается до 1500 рабочих мест. После выхода на проектную мощность планируется выпускать до 2,5 миллиона устройств в год: мини-ПК, ноутбуки, планшеты, карманные персональные компьютеры.Компанией уже проведена частичная реконструкция помещений производственно-логистического комплекса, смонтирован и запущен ленточный сборочный конвейер.Также в планах на 2023 год дополнительно провести реконструкцию помещений и расширить производственную линию, включая производство телекоммуникационного оборудования, а также новейших систем, отвечающих требованиям времени."Регион оказывает максимальное содействие в реализации инвестиционного проекта. В том числе, в части обеспечения транспортной инфраструктурой. В сентябре 2022 года отремонтирована автомобильная дорога у производственного комплекса. В 2023 году работы будут продолжены. В ближайшие годы предусмотрена реконструкция автодороги от промышленной зоны "Боровлево-2" до ООО "ПК Аквариус"", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230530/rudenya-1875118581.html
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тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя

"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей встречи с руководством компании "Аквариус"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей встречи с руководством компании Аквариус - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей встречи с руководством компании "Аквариус"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. Компания "Аквариус", один из ведущих в стране производителей и разработчиков компьютерной техники и высокотехнологичных IТ-решений, реализует в Тверской области инвестиционный проект по локализации производства компьютерной техники и IT-решений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инвестпроект обсужден в среду на рабочей встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководством компании "Аквариус" - председателем совета директоров Алексеем Калининым, членом совета директоров Мариной Ивановой и первым вице-президентом Дмитрием Титовым.
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"Возможности компании высоко востребованы для реализации задач по обеспечению технологического суверенитета и информационной безопасности нашей страны. На территории Тверской области предприятие может создать центр компетенций, развиваться, учитывая удобную логистику региона", - сказал Руденя.
В 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и ООО "ПК Аквариус" было заключено соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта.
Под Тверью развернут производственно-логистический комплекс "Аквариус". Компания реализует инвестпроект, направленный на развитие производства компьютерной техники и ИТ-решений, со сроком реализации до 2025 года. Создается до 1500 рабочих мест. После выхода на проектную мощность планируется выпускать до 2,5 миллиона устройств в год: мини-ПК, ноутбуки, планшеты, карманные персональные компьютеры.
Компанией уже проведена частичная реконструкция помещений производственно-логистического комплекса, смонтирован и запущен ленточный сборочный конвейер.
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Также в планах на 2023 год дополнительно провести реконструкцию помещений и расширить производственную линию, включая производство телекоммуникационного оборудования, а также новейших систем, отвечающих требованиям времени.
"Регион оказывает максимальное содействие в реализации инвестиционного проекта. В том числе, в части обеспечения транспортной инфраструктурой. В сентябре 2022 года отремонтирована автомобильная дорога у производственного комплекса. В 2023 году работы будут продолжены. В ближайшие годы предусмотрена реконструкция автодороги от промышленной зоны "Боровлево-2" до ООО "ПК Аквариус"", - пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь Руденя
 
 
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