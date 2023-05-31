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Россиян предупредили, в каких странах можно подхватить опасные инфекции
Россиян предупредили, в каких странах можно подхватить опасные инфекции - РИА Новости, 31.05.2023
Россиян предупредили, в каких странах можно подхватить опасные инфекции
В ряде стран есть вероятность подхватить инфекции, от которых нет доступных вакцин, это нужно учитывать, планируя свои путешествия, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:21
2023-05-31T16:21
2023-05-31T16:30
туризм
южная америка
юго-восточная азия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
африка
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В ряде стран есть вероятность подхватить инфекции, от которых нет доступных вакцин, это нужно учитывать, планируя свои путешествия, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "Есть ряд стран, где можно подхватить инфекцию, от которой нет доступных вакцин. В первую очередь, это страны Южной Америки и Африки, где распространены малярия, лихорадка денге и чикунгунья. Также последние две инфекции распространены в Юго-Восточной Азии и на островах Карибского бассейна",- говорится в сообщении. Для предотвращения малярии принимают профилактические средства до въезда в такую страну, весь период пребывания там и некоторое время после возвращения, уточнили в ведомстве. Кроме этого, при путешествии в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки необходимо особенно тщательно соблюдать санитарно-гигиенические правила - мыть руки, пить только бутилированную воду, мыть фрукты и овощи, не покупать продукты и не употреблять пищу в сомнительных заведениях, пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве рекомендуют, прежде чем планировать путешествие, необходимо поинтересоваться эпидемиологической ситуацией в выбранной стране.
https://ria.ru/20230310/zika-1857069653.html
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южная америка, юго-восточная азия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), африка, новости - туризм
Туризм, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Африка, Новости - Туризм
Россиян предупредили, в каких странах можно подхватить опасные инфекции
Роспотребнадзор предупредил россиян о странах, где можно подхватить опасные инфекции