https://ria.ru/20230531/infektsiya-1875359922.html

Россиян предупредили, в каких странах можно подхватить опасные инфекции

Россиян предупредили, в каких странах можно подхватить опасные инфекции - РИА Новости, 31.05.2023

Россиян предупредили, в каких странах можно подхватить опасные инфекции

В ряде стран есть вероятность подхватить инфекции, от которых нет доступных вакцин, это нужно учитывать, планируя свои путешествия, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:21

2023-05-31T16:21

2023-05-31T16:30

туризм

южная америка

юго-восточная азия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

африка

новости - туризм

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В ряде стран есть вероятность подхватить инфекции, от которых нет доступных вакцин, это нужно учитывать, планируя свои путешествия, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "Есть ряд стран, где можно подхватить инфекцию, от которой нет доступных вакцин. В первую очередь, это страны Южной Америки и Африки, где распространены малярия, лихорадка денге и чикунгунья. Также последние две инфекции распространены в Юго-Восточной Азии и на островах Карибского бассейна",- говорится в сообщении. Для предотвращения малярии принимают профилактические средства до въезда в такую страну, весь период пребывания там и некоторое время после возвращения, уточнили в ведомстве. Кроме этого, при путешествии в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки необходимо особенно тщательно соблюдать санитарно-гигиенические правила - мыть руки, пить только бутилированную воду, мыть фрукты и овощи, не покупать продукты и не употреблять пищу в сомнительных заведениях, пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве рекомендуют, прежде чем планировать путешествие, необходимо поинтересоваться эпидемиологической ситуацией в выбранной стране.

https://ria.ru/20230310/zika-1857069653.html

южная америка

юго-восточная азия

африка

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южная америка, юго-восточная азия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), африка, новости - туризм