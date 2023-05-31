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"Сокровища России": как прошло шоу Винер-Усмановой - РИА Новости, 31.05.2023
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Культура
 
13:01 31.05.2023 (обновлено: 17:18 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/gimnastika-1875277108.html
"Сокровища России": как прошло шоу Винер-Усмановой
"Сокровища России": как прошло шоу Винер-Усмановой - РИА Новости, 31.05.2023
"Сокровища России": как прошло шоу Винер-Усмановой
Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся гала-концерт "Сокровища России", посвященный Дню защиты детей. Как прошло яркое событие в мире спорта и... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:01
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культура
новости культуры
фото
арина аверина
лала крамаренко
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся гала-концерт "Сокровища России", посвященный Дню защиты детей. Как прошло яркое событие в мире спорта и культуры — в фотоленте Ria.ru.
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новости культуры, фото, фото, арина аверина, лала крамаренко
Культура, Новости культуры, Фото, Арина Аверина, Лала Крамаренко

"Сокровища России": как прошло шоу Винер-Усмановой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся гала-концерт "Сокровища России", посвященный Дню защиты детей. Как прошло яркое событие в мире спорта и культуры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

На празднике была президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Она подготовила многих звезд художественной гимнастики. В том числе победителей Олимпийских игр Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве

На празднике была президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Она подготовила многих звезд художественной гимнастики. В том числе победителей Олимпийских игр Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Художественная гимнастика — единственный олимпийский вид спорта, который был рожден в России.

Впервые в программе Игр он был представлен в 1984 году.

Юные гимнастки выступают на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве

Художественная гимнастика — единственный олимпийский вид спорта, который был рожден в России.

Впервые в программе Игр он был представлен в 1984 году.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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2 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Художественной гимнастикой в России занимаются более 84 тысяч спортсменок. К соревнованиям их готовят свыше двух с половиной тысяч тренеров.

Юные участники праздничного концерта Сокровища России выступают ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве

Художественной гимнастикой в России занимаются более 84 тысяч спортсменок. К соревнованиям их готовят свыше двух с половиной тысяч тренеров.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

На концерте выступили юные гимнастки.

Спортсмены подготовили яркие и запоминающиеся номера.

Некоторые из них были с элементами воздушной акробатики.

Участники праздничного концерта Сокровища России выступают ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве

На концерте выступили юные гимнастки.

Спортсмены подготовили яркие и запоминающиеся номера.

Некоторые из них были с элементами воздушной акробатики.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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4 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Признанные звезды гимнастки — Лала Крамаренко (в центре), а также Дина и Арина Аверины — вышли на ковер в самом конце шоу под музыку "Либертанго" Астора Пьяцоллы.

Их присутствие стало лучшим подарком для всех юных гимнасток, а автографы, совместные фото и общение — прекрасной мотивацией продолжать заниматься любимым видом спорта.

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. А ее сестра-близнец Дина — серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира.

Гимнастки Лала Крамаренко и Дина и Арина Аверины на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве

Признанные звезды гимнастки — Лала Крамаренко (в центре), а также Дина и Арина Аверины — вышли на ковер в самом конце шоу под музыку "Либертанго" Астора Пьяцоллы.

Их присутствие стало лучшим подарком для всех юных гимнасток, а автографы, совместные фото и общение — прекрасной мотивацией продолжать заниматься любимым видом спорта.

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. А ее сестра-близнец Дина — серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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5 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Лала Крамаренко — один из лидеров сборной России на данный момент. Это уникальная гимнастка с неповторимыми элементами и собственным экстравагантным стилем.

Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы в командном зачете.

Гимнастка Лала Крамаренко выступает на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве

Лала Крамаренко — один из лидеров сборной России на данный момент. Это уникальная гимнастка с неповторимыми элементами и собственным экстравагантным стилем.

Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы в командном зачете.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Кроме гимнасток, номера для концерта подготовили музыкальные коллективы. Например, детский хор "Аврора".

Детский хор Аврора выступают на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве

Кроме гимнасток, номера для концерта подготовили музыкальные коллективы. Например, детский хор "Аврора".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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7 из 8
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Также выступили симфонический оркестр Московского театра "Новая опера", Владимирский камерный хор под руководством Эдуарда Маркина, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Андрей Гончаров, Виктор Скоробродов, Элен Вирабян, Ева Плакун, Полина Пхай, Елизавета Грунина, Вера Когай и другие.

Юные гимнастки выступают на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве

Также выступили симфонический оркестр Московского театра "Новая опера", Владимирский камерный хор под руководством Эдуарда Маркина, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Андрей Гончаров, Виктор Скоробродов, Элен Вирабян, Ева Плакун, Полина Пхай, Елизавета Грунина, Вера Когай и другие.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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