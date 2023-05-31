"Сокровища России": как прошло шоу Винер-Усмановой

На празднике была президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Она подготовила многих звезд художественной гимнастики. В том числе победителей Олимпийских игр Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун.
На празднике была президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Она подготовила многих звезд художественной гимнастики. В том числе победителей Олимпийских игр Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун.
Художественная гимнастика — единственный олимпийский вид спорта, который был рожден в России.
Впервые в программе Игр он был представлен в 1984 году.
Художественная гимнастика — единственный олимпийский вид спорта, который был рожден в России.
Впервые в программе Игр он был представлен в 1984 году.
Художественной гимнастикой в России занимаются более 84 тысяч спортсменок. К соревнованиям их готовят свыше двух с половиной тысяч тренеров.
Художественной гимнастикой в России занимаются более 84 тысяч спортсменок. К соревнованиям их готовят свыше двух с половиной тысяч тренеров.
На концерте выступили юные гимнастки.
Спортсмены подготовили яркие и запоминающиеся номера.
Некоторые из них были с элементами воздушной акробатики.
На концерте выступили юные гимнастки.
Спортсмены подготовили яркие и запоминающиеся номера.
Некоторые из них были с элементами воздушной акробатики.
Признанные звезды гимнастки — Лала Крамаренко (в центре), а также Дина и Арина Аверины — вышли на ковер в самом конце шоу под музыку "Либертанго" Астора Пьяцоллы.
Их присутствие стало лучшим подарком для всех юных гимнасток, а автографы, совместные фото и общение — прекрасной мотивацией продолжать заниматься любимым видом спорта.
Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. А ее сестра-близнец Дина — серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира.
Признанные звезды гимнастки — Лала Крамаренко (в центре), а также Дина и Арина Аверины — вышли на ковер в самом конце шоу под музыку "Либертанго" Астора Пьяцоллы.
Их присутствие стало лучшим подарком для всех юных гимнасток, а автографы, совместные фото и общение — прекрасной мотивацией продолжать заниматься любимым видом спорта.
Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. А ее сестра-близнец Дина — серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира.
Лала Крамаренко — один из лидеров сборной России на данный момент. Это уникальная гимнастка с неповторимыми элементами и собственным экстравагантным стилем.
Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы в командном зачете.
Лала Крамаренко — один из лидеров сборной России на данный момент. Это уникальная гимнастка с неповторимыми элементами и собственным экстравагантным стилем.
Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы в командном зачете.
Кроме гимнасток, номера для концерта подготовили музыкальные коллективы. Например, детский хор "Аврора".
Кроме гимнасток, номера для концерта подготовили музыкальные коллективы. Например, детский хор "Аврора".
Также выступили симфонический оркестр Московского театра "Новая опера", Владимирский камерный хор под руководством Эдуарда Маркина, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Андрей Гончаров, Виктор Скоробродов, Элен Вирабян, Ева Плакун, Полина Пхай, Елизавета Грунина, Вера Когай и другие.
Также выступили симфонический оркестр Московского театра "Новая опера", Владимирский камерный хор под руководством Эдуарда Маркина, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Андрей Гончаров, Виктор Скоробродов, Элен Вирабян, Ева Плакун, Полина Пхай, Елизавета Грунина, Вера Когай и другие.