"Сокровища России": как прошло шоу Винер-Усмановой

Признанные звезды гимнастки — Лала Крамаренко (в центре), а также Дина и Арина Аверины — вышли на ковер в самом конце шоу под музыку "Либертанго" Астора Пьяцоллы.

Их присутствие стало лучшим подарком для всех юных гимнасток, а автографы, совместные фото и общение — прекрасной мотивацией продолжать заниматься любимым видом спорта.

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. А ее сестра-близнец Дина — серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира.