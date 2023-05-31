https://ria.ru/20230531/gimn-1875229323.html

Неофициальный гимн ДНР и ЛНР записали на французском языке

Неофициальный гимн ДНР и ЛНР записали на французском языке - РИА Новости, 31.05.2023

Неофициальный гимн ДНР и ЛНР записали на французском языке

Французская продакшн-компания записала песню и клип на композицию "Донбасс за нами" - неофициальный гимн Донецкой и Луганской народных республик, который часто... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:50

2023-05-31T08:50

2023-05-31T08:59

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ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Французская продакшн-компания записала песню и клип на композицию "Донбасс за нами" - неофициальный гимн Донецкой и Луганской народных республик, который часто называют "Донецкой марсельезой" - на французском языке, о работе над ними РИА Новости рассказала ее исполнительница Анна Вернов. Музыкант сообщила, что идея перевести и адаптировать текст песни, созданной композитором Михаилом Хохловым на слова Владимира Скобцова в 2020-ом году, принадлежит гражданину Франции. Автор однако предпочитает сохранять анонимность. "Бывший военный французской разведки, он находился на Донбассе в 2018-2019-х годах. За открытую поддержку российской позиции в конфликте на Украине он опасается преследований на родине", - рассказала собеседница агентства. Российская композиция написана для двух женских голосов, и по оригинальной задумке одну партию на французском должна была исполнять Вернов, а другую – французская певица. Однако исполнительницы-француженки, к которым продакшн-компания ранее обратилась с предложением исполнить песню, в последний момент ответили отказом. "Многие из тех, с кем мы договаривались о совместном создании песни на французском языке, испугались. У нас было три кандидатуры – и все в последний момент отказались", - сказала она. В итоге песню она исполнила сама. Вернов рассказала, что ей часто доводилось сталкиваться с критикой в свой адрес и негативным отношением к России и приходится разъяснить ее позицию и рассказывать о том, что на самом деле с 2014-го года происходит на Украине. "Для меня было важно поддержать правильную, справедливую позицию, не остаться в стороне. Те, кто критикуют Россию, должны понимать, что Россия - сильная держава, она всегда была, есть и будет", - говорит музыкант. Композиция будет доступна на различных онлайн-платформах, отметила Вернов, подчеркнув, что одной из целей создания французской адаптации было привлечение внимания к тому, что на самом деле происходит в Донбассе, о чем не говорят в западных СМИ. Вернов также рассказала, что к ней обратились активисты из Канады и Австралии, заинтересовавшиеся проектом, сообщив, что хотели бы сделать версию песни на английском языке. Они отметили, что для русскоязычного общества за рубежом важно иметь возможность донести часть нашего, в том числе современного музыкального культурного наследия, до иностранной аудитории, и перевод делает это возможным. Французскую версию песни Вернов впервые исполнит на закрытии фестиваля патриотической песни "Красная гвоздика" в Сочи на День России 12 июня. Поддержку в создании песни "Донбасс за нами" на французском языке также оказала ассоциация SOS Donbass, которая совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции по поддержке населения ДНР и ЛНР. В последние месяцы ассоциация организует митинги напротив заводов военной компании Nexter во Франции, производящем, в частности, гаубицы Caesar, которые Франция поставляет Украине. Также в мае ассоциация организовала сбор и доставку первого с начала спецоперации на Украине европейского конвоя гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Продюсер и музыкант Анна Вернов является председателем представительства Союза Композиторов Евразии во Франции, а также главой Центра адаптации, социализации и интеграции артистов во Франции.

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https://ria.ru/20230511/kino-1870996981.html

https://ria.ru/20230520/moskontsert-1873016183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, франция, в мире