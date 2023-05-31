https://ria.ru/20230531/germaniya-1875349920.html

Берлин доигрался. Россия пошла в контрнаступление

Берлин доигрался. Россия пошла в контрнаступление - РИА Новости, 31.05.2023

Берлин доигрался. Россия пошла в контрнаступление

Власти Германии заявили о решении России сократить немецких служащих на своей территории до 350 человек. В связи с этим страну должны покинуть сотни... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:53

2023-05-31T15:53

2023-05-31T16:10

в мире

германия

россия

берлин (город)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772690560_7:0:3500:1965_1920x0_80_0_0_552d2709c905176568fb7c954fc75e68.jpg

Москва, 31 мая — РИА Новости. Власти Германии заявили о решении России сократить немецких служащих на своей территории до 350 человек. В связи с этим страну должны покинуть сотни представителей ФРГ: учителя, дипломаты и сотрудники Гете-Института. О новом уровне двусторонних отношений — в материале РИА Новости.На БерлинВ МИД Германии пояснили, что потолок количества персонала был обозначен еще в апреле 2023-го. Таким образом Москва ответила на массовую высылку своих дипломатов из Берлина. По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, немцы пытались уговорить российских коллег пересмотреть решение, но те были непреклонны.Впрочем, в МИД Германии уверяют, что закроют только часть представительств в России и будут пытаться сохранить минимальное присутствие культурных и дипломатических посредников. Кроме того, там постараются соблюдать "реальный баланс" относительно российского присутствия в Германии.Тем не менее с 1 июня ФРГ изменит режим приема документов для получения визы. В частности, россияне больше не смогут напрямую записываться на прием через визовый отдел или визовый центр VisaMetric. Вместо этого придется внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства. Потом запись на прием для подачи заявления будет производиться в хронологическом порядке.Кроме того, с 31 мая визовые отделы Генерального консульства Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений на визу. Обрабатывать документы будут только в посольстве Германии в Москве. Также в Германии теперь будет работать только одно российское консульство в Берлине.Пора домойВ конце апреля Германия выслала на родину 40 российских дипломатов. Берлин объяснил решение желанием снизить активность разведки. Немцы считали, что они якобы использовали свой статус, чтобы получать политическую, экономическую, военную и научную информацию, а затем использовать ее для диверсий и дезинформации.В МИД России на это ответили обвинением в разрушении всего массива двусторонних отношений. Москва заявила, что тоже вышлет немецких представителей, но до последнего времени не было известно, о каком количестве людей идет речь.Подводя итогГермания — не единственная страна, с которой Россия сокращает дипломатические контакты. Так, с 1 сентября в Петербурге будут закрыты Генеральное консульство в Швеции и консульство в Гетеборге. При этом из страны будут высланы пять шведских дипломатов. В конце апреля пятерых представителей России выслали шведы.В целом с 2022-го из стран Евросоюза были высланы свыше 600 российских дипломатов. При этом с 2000 по 2021 год домой отправился только 481 человек. Лидером являются США: они отправили в Москву 223 человека. В 2022-м на второе место вырвалась Болгария, избавившаяся от 83 россиян. На третьем месте Польша — 45 дипработников.Россия действует зеркально. С начала 2022-го по апрель 2023-го из страны выдворили 312 дипломатов. В тройке лидеров находились немцы, поляки и французы.

германия

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, берлин (город), политика