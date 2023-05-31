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Берлин доигрался. Россия пошла в контрнаступление - РИА Новости, 31.05.2023
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15:53 31.05.2023 (обновлено: 16:10 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/germaniya-1875349920.html
Берлин доигрался. Россия пошла в контрнаступление
Берлин доигрался. Россия пошла в контрнаступление - РИА Новости, 31.05.2023
Берлин доигрался. Россия пошла в контрнаступление
Власти Германии заявили о решении России сократить немецких служащих на своей территории до 350 человек. В связи с этим страну должны покинуть сотни... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:53
2023-05-31T16:10
в мире
германия
россия
берлин (город)
политика
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Москва, 31 мая — РИА Новости. Власти Германии заявили о решении России сократить немецких служащих на своей территории до 350 человек. В связи с этим страну должны покинуть сотни представителей ФРГ: учителя, дипломаты и сотрудники Гете-Института. О новом уровне двусторонних отношений — в материале РИА Новости.На БерлинВ МИД Германии пояснили, что потолок количества персонала был обозначен еще в апреле 2023-го. Таким образом Москва ответила на массовую высылку своих дипломатов из Берлина. По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, немцы пытались уговорить российских коллег пересмотреть решение, но те были непреклонны.Впрочем, в МИД Германии уверяют, что закроют только часть представительств в России и будут пытаться сохранить минимальное присутствие культурных и дипломатических посредников. Кроме того, там постараются соблюдать "реальный баланс" относительно российского присутствия в Германии.Тем не менее с 1 июня ФРГ изменит режим приема документов для получения визы. В частности, россияне больше не смогут напрямую записываться на прием через визовый отдел или визовый центр VisaMetric. Вместо этого придется внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства. Потом запись на прием для подачи заявления будет производиться в хронологическом порядке.Кроме того, с 31 мая визовые отделы Генерального консульства Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений на визу. Обрабатывать документы будут только в посольстве Германии в Москве. Также в Германии теперь будет работать только одно российское консульство в Берлине.Пора домойВ конце апреля Германия выслала на родину 40 российских дипломатов. Берлин объяснил решение желанием снизить активность разведки. Немцы считали, что они якобы использовали свой статус, чтобы получать политическую, экономическую, военную и научную информацию, а затем использовать ее для диверсий и дезинформации.В МИД России на это ответили обвинением в разрушении всего массива двусторонних отношений. Москва заявила, что тоже вышлет немецких представителей, но до последнего времени не было известно, о каком количестве людей идет речь.Подводя итогГермания — не единственная страна, с которой Россия сокращает дипломатические контакты. Так, с 1 сентября в Петербурге будут закрыты Генеральное консульство в Швеции и консульство в Гетеборге. При этом из страны будут высланы пять шведских дипломатов. В конце апреля пятерых представителей России выслали шведы.В целом с 2022-го из стран Евросоюза были высланы свыше 600 российских дипломатов. При этом с 2000 по 2021 год домой отправился только 481 человек. Лидером являются США: они отправили в Москву 223 человека. В 2022-м на второе место вырвалась Болгария, избавившаяся от 83 россиян. На третьем месте Польша — 45 дипработников.Россия действует зеркально. С начала 2022-го по апрель 2023-го из страны выдворили 312 дипломатов. В тройке лидеров находились немцы, поляки и французы.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
353
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в мире, германия, россия, берлин (город), политика
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Политика

Берлин доигрался. Россия пошла в контрнаступление

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаги России и Германии
Флаги России и Германии - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Москва, 31 мая — РИА Новости. Власти Германии заявили о решении России сократить немецких служащих на своей территории до 350 человек. В связи с этим страну должны покинуть сотни представителей ФРГ: учителя, дипломаты и сотрудники Гете-Института. О новом уровне двусторонних отношений — в материале РИА Новости.

На Берлин

В МИД Германии пояснили, что потолок количества персонала был обозначен еще в апреле 2023-го. Таким образом Москва ответила на массовую высылку своих дипломатов из Берлина. По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, немцы пытались уговорить российских коллег пересмотреть решение, но те были непреклонны.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Германии в Москве
Флаги на территории посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Германии в Москве
Впрочем, в МИД Германии уверяют, что закроют только часть представительств в России и будут пытаться сохранить минимальное присутствие культурных и дипломатических посредников. Кроме того, там постараются соблюдать "реальный баланс" относительно российского присутствия в Германии.
Тем не менее с 1 июня ФРГ изменит режим приема документов для получения визы. В частности, россияне больше не смогут напрямую записываться на прием через визовый отдел или визовый центр VisaMetric. Вместо этого придется внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства. Потом запись на прием для подачи заявления будет производиться в хронологическом порядке.
Кроме того, с 31 мая визовые отделы Генерального консульства Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений на визу. Обрабатывать документы будут только в посольстве Германии в Москве. Также в Германии теперь будет работать только одно российское консульство в Берлине.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц

Пора домой

В конце апреля Германия выслала на родину 40 российских дипломатов. Берлин объяснил решение желанием снизить активность разведки. Немцы считали, что они якобы использовали свой статус, чтобы получать политическую, экономическую, военную и научную информацию, а затем использовать ее для диверсий и дезинформации.
В МИД России на это ответили обвинением в разрушении всего массива двусторонних отношений. Москва заявила, что тоже вышлет немецких представителей, но до последнего времени не было известно, о каком количестве людей идет речь.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров

Подводя итог

Германия — не единственная страна, с которой Россия сокращает дипломатические контакты. Так, с 1 сентября в Петербурге будут закрыты Генеральное консульство в Швеции и консульство в Гетеборге. При этом из страны будут высланы пять шведских дипломатов. В конце апреля пятерых представителей России выслали шведы.
В целом с 2022-го из стран Евросоюза были высланы свыше 600 российских дипломатов. При этом с 2000 по 2021 год домой отправился только 481 человек. Лидером являются США: они отправили в Москву 223 человека. В 2022-м на второе место вырвалась Болгария, избавившаяся от 83 россиян. На третьем месте Польша — 45 дипработников.
Россия действует зеркально. С начала 2022-го по апрель 2023-го из страны выдворили 312 дипломатов. В тройке лидеров находились немцы, поляки и французы.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
 
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