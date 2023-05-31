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"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 31.05.2023
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16:51 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/gazprom-1875372984.html
"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 31.05.2023
"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" 30 мая установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай, сообщила компания. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:51
2023-05-31T16:51
экономика
китай
газпром
россия
природный газ
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Газпром" 30 мая установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай, сообщила компания. "Тридцатого мая заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - говорится в сообщении. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
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экономика, китай, газпром, россия, природный газ, в мире
Экономика, Китай, Газпром, Россия, Природный газ, В мире
"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Газпром" 30 мая установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай, сообщила компания.
"Тридцатого мая заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - говорится в сообщении.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
Логотип компании ПАО Газпром-нефть - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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