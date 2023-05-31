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На Форуме активного долголетия Mriya Life обсудили, как начать вести ЗОЖ

На Форуме активного долголетия Mriya Life обсудили, как начать вести ЗОЖ - РИА Новости, 31.05.2023

На Форуме активного долголетия Mriya Life обсудили, как начать вести ЗОЖ

О том, как изменить отношение россиян к ЗОЖ и с чего начать, говорили 25 мая 2023 года на II Международном Форуме активного долголетия Mriya Life. Цель Форума — РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:10

2023-05-31T14:10

2023-05-31T14:10

пресс-релизы

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МОСКВА, 31 мая – Пресс-служба Mriya Resort &SPA. О том, как изменить отношение россиян к ЗОЖ и с чего начать, говорили 25 мая 2023 года на II Международном Форуме активного долголетия Mriya Life. Цель Форума — дать его участникам знания в области превентивной медицины, позволяющие значительно улучшить качество жизни и замедлить процессы старения организма.Организаторы Форума — Mriya Resort & SPA и Институт активного долголетия Mriya Life — собрали в онлайн- и офлайн-формате ведущих международных экспертов в области превентивной медицины — врачей, ученых, health-коучей, биохакеров, психологов, спортсменов и других специалистов по оздоровлению.Эксперты Форума поделились знаниями и авторскими методиками по восьми ключевым темам, которые лежат в основе управления здоровьем: диагностика, здоровый сон, гены долголетия, физическая активность, питание, нутрицевтики, ментальное здоровье и окружение.По словам спикера Форума, заведующего кафедрой превентивной и персонализированной медицины Института междисциплинарной медицины города Москвы Андрея Тарасевича, 70% россиян не занимаются своим здоровьем, и это глобальная проблема. Масштабно ее решить возможно, только если начать с детских садов, школ и вузов, и, в первую очередь, это касается трансформации пищевого поведения.Цифры действительно впечатляют — прогнозируется, например, что к 2040 году число людей с диабетом в возрасте от 20 до 79 лет вырастет до 829 миллионов человек.Не меньшую важность на качество жизни оказывает сон. Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна Роман Бузунов озвучил данные исследования, посвященного нарушениям сна. Согласно ему, 88% из опрошенных 5 256 человек заявили, что их проблемы со сном вызваны стрессом или тревогой. При этом нарушения сна оказывали существенное влияние на их трудоспособность и повседневное функционирование.С ним соглашается ведущий британский эксперт по целостному подходу к здоровью и питанию, сооснователь Института оптимального питания и фонда "Food for the Brain" (Пища для мозга), автор более 45 книг, переведенных на более чем 30 языков, Патрик Холфорд. Он отметил, что британские врачи в 2022 году выписали 88 миллионов антидепрессантов, из них 70 тысяч для людей в возрасте младше 18 лет.Не обошли стороной и тему биохакинга. Провизор-магистр фармации Первой медицинской академии им. И.М. Сеченова, экс-глава сети аптек и автор книги "Биохакинг по-женски" Галина Хусаинова отметила, что рынок БАД переживает сейчас беспрецедентный рост. По оценкам отраслевых экспертов, в течение семи лет — с 2021 по 2028 годы — рынок БАД увеличится почти вдвое: со 140,3 до 272,4 миллиарда долларов США.Однако, отметила она, принимать БАДы нужно грамотно. И помнить, что лекарства и БАДы лишь облегчают симптомы заболеваний. Причину их возникновения можно устранить только с помощью правильного образа жизни и питания, поскольку любая пища уже по сути является биологически активной.Все эксперты II Международного Форума активного долголетия Mriya Life призвали слушателей перестать быть пассивными наблюдателями и начать активно и осознанно управлять своим здоровьем, ведь на сегодняшний день медицина предоставляет для этого все инструменты.На Форуме рассказывали о том, как выстроить стратегию управления своим здоровьем. Каждому участнику выдали рабочую тетрадь с подробными инструкциями. 9-кратный IRONMAN и вице-президент "Федерации триатлона России" Виктория Шубина напомнила слушателям, что самое главное — это заниматься своим здоровьем с удовольствием и радостью, а не воспринимать это как тяжкую обязанность.Организаторы Форума отмечают, что цель мероприятия — не только популяризация и повышение осведомленности в вопросах здоровья и долголетия, но и создание сообщества единомышленников, готовых менять свою жизнь к лучшему и внедрять новые принципы и здоровые привычки в повседневную жизнь.III Международный Форум активного долголетия Mriya Life пройдет 21 сентября 2023 года и будет посвящен теме женского здоровья и долголетия. А уже 23 ноября 2023 года состоится IV Форум на тему биохакинга.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы