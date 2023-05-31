https://ria.ru/20230531/fond-1875401462.html

Евраев оценил готовность помещений фонда "Защитники Отечества" в Ярославле

Евраев оценил готовность помещений фонда "Защитники Отечества" в Ярославле - РИА Новости, 31.05.2023

Евраев оценил готовность помещений фонда "Защитники Отечества" в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил готовность помещений филиала государственного фонда "Защитники Отечества", который откроется в Ярославле 1... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:49

2023-05-31T18:49

2023-05-31T18:49

ярославская область

ярославль

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил готовность помещений филиала государственного фонда "Защитники Отечества", который откроется в Ярославле 1 июня, сообщает областное правительство. Губернатор посетил фонд, который расположился на улице Революционной, 20, и пообщался с участниками спецоперации. "Как отметил президент в своем послании Федеральному Собранию, каждая семья наших героев – участников СВО должна быть окружена заботой и вниманием. Это абсолютный приоритет для нас", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что именно этому принципу Ярославская область следует во всех направлениях своей работы: это и специальные региональные меры поддержки военнослужащих и их семей, и обеспечение бойцов всем необходимым на передовой, и развитие волонтерского движения "Мы вместе", и патронаж семей на уровне каждого муниципального района области, а также санаторно-курортное лечение, психологическая и социальная реабилитация бойцов, которые возвращаются домой из зоны спецоперации. В здании фонда оборудованы зал информации, конференц-зал, комната эмоциональной разгрузки. Также здесь предусмотрена деятельность юридической службы, МФЦ, служб социальных координаторов и занятости, медико-социальная экспертиза. Губернатору рассказали, что работать с подопечными фонда в каждом муниципальном районе будут социальные координаторы, прошедшие специальное обучение. Курс уже завершили 30 специалистов. До конца года их число будет увеличено до 120. "Фонд будет помогать в обеспечении ветеранов СВО техническими средствами реабилитации, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия. В числе задач также организация просветительской деятельности в сфере патриотического воспитания, организация мероприятий по увековечению памяти участников спецоперации и их подвигов, проведение спортивных мероприятий с участием ветеранов, вовлечение ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение", - говорится в сообщении областного правительства.

https://ria.ru/20230525/dobrovoltsy-1874126974.html

ярославль

ярославская область

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ярославль, ярославская область, михаил евраев