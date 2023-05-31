Рейтинг@Mail.ru
Евраев оценил готовность помещений фонда "Защитники Отечества" в Ярославле - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:49 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/fond-1875401462.html
Евраев оценил готовность помещений фонда "Защитники Отечества" в Ярославле
Евраев оценил готовность помещений фонда "Защитники Отечества" в Ярославле - РИА Новости, 31.05.2023
Евраев оценил готовность помещений фонда "Защитники Отечества" в Ярославле
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил готовность помещений филиала государственного фонда "Защитники Отечества", который откроется в Ярославле 1... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:49
2023-05-31T18:49
ярославская область
ярославль
ярославская область
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815112536_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_e6c307231dbef18f4c1d766d0b09f157.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил готовность помещений филиала государственного фонда "Защитники Отечества", который откроется в Ярославле 1 июня, сообщает областное правительство. Губернатор посетил фонд, который расположился на улице Революционной, 20, и пообщался с участниками спецоперации. "Как отметил президент в своем послании Федеральному Собранию, каждая семья наших героев – участников СВО должна быть окружена заботой и вниманием. Это абсолютный приоритет для нас", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что именно этому принципу Ярославская область следует во всех направлениях своей работы: это и специальные региональные меры поддержки военнослужащих и их семей, и обеспечение бойцов всем необходимым на передовой, и развитие волонтерского движения "Мы вместе", и патронаж семей на уровне каждого муниципального района области, а также санаторно-курортное лечение, психологическая и социальная реабилитация бойцов, которые возвращаются домой из зоны спецоперации. В здании фонда оборудованы зал информации, конференц-зал, комната эмоциональной разгрузки. Также здесь предусмотрена деятельность юридической службы, МФЦ, служб социальных координаторов и занятости, медико-социальная экспертиза. Губернатору рассказали, что работать с подопечными фонда в каждом муниципальном районе будут социальные координаторы, прошедшие специальное обучение. Курс уже завершили 30 специалистов. До конца года их число будет увеличено до 120. "Фонд будет помогать в обеспечении ветеранов СВО техническими средствами реабилитации, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия. В числе задач также организация просветительской деятельности в сфере патриотического воспитания, организация мероприятий по увековечению памяти участников спецоперации и их подвигов, проведение спортивных мероприятий с участием ветеранов, вовлечение ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение", - говорится в сообщении областного правительства.
https://ria.ru/20230525/dobrovoltsy-1874126974.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815112536_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a908a9cabc1c90ddbf741d39488a1f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев
Евраев оценил готовность помещений фонда "Защитники Отечества" в Ярославле

Евраев оценил готовность помещений фонда "Защитники Отечества" перед открытием в Ярославле

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил готовность помещений филиала государственного фонда "Защитники Отечества", который откроется в Ярославле 1 июня, сообщает областное правительство.
Губернатор посетил фонд, который расположился на улице Революционной, 20, и пообщался с участниками спецоперации.
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В Ярославле планируют создать центр военной подготовки добровольцев
25 мая, 16:05
"Как отметил президент в своем послании Федеральному Собранию, каждая семья наших героев – участников СВО должна быть окружена заботой и вниманием. Это абсолютный приоритет для нас", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона подчеркнул, что именно этому принципу Ярославская область следует во всех направлениях своей работы: это и специальные региональные меры поддержки военнослужащих и их семей, и обеспечение бойцов всем необходимым на передовой, и развитие волонтерского движения "Мы вместе", и патронаж семей на уровне каждого муниципального района области, а также санаторно-курортное лечение, психологическая и социальная реабилитация бойцов, которые возвращаются домой из зоны спецоперации.
В здании фонда оборудованы зал информации, конференц-зал, комната эмоциональной разгрузки. Также здесь предусмотрена деятельность юридической службы, МФЦ, служб социальных координаторов и занятости, медико-социальная экспертиза. Губернатору рассказали, что работать с подопечными фонда в каждом муниципальном районе будут социальные координаторы, прошедшие специальное обучение. Курс уже завершили 30 специалистов. До конца года их число будет увеличено до 120.
"Фонд будет помогать в обеспечении ветеранов СВО техническими средствами реабилитации, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия. В числе задач также организация просветительской деятельности в сфере патриотического воспитания, организация мероприятий по увековечению памяти участников спецоперации и их подвигов, проведение спортивных мероприятий с участием ветеранов, вовлечение ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение", - говорится в сообщении областного правительства.
 
Ярославская областьЯрославльЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала