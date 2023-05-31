https://ria.ru/20230531/filial-1875371146.html

В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО

В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 31.05.2023

В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО

В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:45

2023-05-31T16:45

2023-05-31T16:45

тверская область

тверская область

игорь руденя

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875369780_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_56432020cce7568dc10ccfef246225a6.jpg

ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регионального правительства."Важно оказывать максимальную поддержку участникам СВО, их родным и близким. В Тверской области действует комплекс мер по поддержке военнослужащих и их семей", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.В Тверской области специальная межведомственная комиссия осуществляла подбор специалистов, которые смогут качественно и профессионально помогать обратившимся гражданам. Они прошли обучение и тестирование. При администрациях муниципальных образований также созданы кабинеты координаторов, куда могут обращаться ветераны боевых действий и члены их семей в районах и округах. При необходимости специалисты будут выезжать к месту проживания. Областной филиал фонда "Защитники Отечества" начнет работу 1 июня.Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для этого подготовлены социальные координаторы, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.Ключевые направления деятельности фонда – медицинская реабилитация и психотерапевтическая помощь обратившимся, организация санаторно-курортного лечения, обеспечение лекарствами и средствами реабилитации, обучение и трудоустройство, юридическая помощь, вовлечение ветеранов в патриотическую работу, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230530/gazifikatsiya-1875153651.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"