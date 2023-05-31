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В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 31.05.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:45 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/filial-1875371146.html
В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО
В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 31.05.2023
В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО
В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:45
2023-05-31T16:45
тверская область
тверская область
игорь руденя
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регионального правительства."Важно оказывать максимальную поддержку участникам СВО, их родным и близким. В Тверской области действует комплекс мер по поддержке военнослужащих и их семей", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.В Тверской области специальная межведомственная комиссия осуществляла подбор специалистов, которые смогут качественно и профессионально помогать обратившимся гражданам. Они прошли обучение и тестирование. При администрациях муниципальных образований также созданы кабинеты координаторов, куда могут обращаться ветераны боевых действий и члены их семей в районах и округах. При необходимости специалисты будут выезжать к месту проживания. Областной филиал фонда "Защитники Отечества" начнет работу 1 июня.Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для этого подготовлены социальные координаторы, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.Ключевые направления деятельности фонда – медицинская реабилитация и психотерапевтическая помощь обратившимся, организация санаторно-курортного лечения, обеспечение лекарствами и средствами реабилитации, обучение и трудоустройство, юридическая помощь, вовлечение ветеранов в патриотическую работу, пояснили в пресс-службе.
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тверская область, игорь руденя, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"

В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО
В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО
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ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Важно оказывать максимальную поддержку участникам СВО, их родным и близким. В Тверской области действует комплекс мер по поддержке военнослужащих и их семей", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
В Тверской области специальная межведомственная комиссия осуществляла подбор специалистов, которые смогут качественно и профессионально помогать обратившимся гражданам. Они прошли обучение и тестирование. При администрациях муниципальных образований также созданы кабинеты координаторов, куда могут обращаться ветераны боевых действий и члены их семей в районах и округах. При необходимости специалисты будут выезжать к месту проживания. Областной филиал фонда "Защитники Отечества" начнет работу 1 июня.
Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для этого подготовлены социальные координаторы, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.
Ключевые направления деятельности фондамедицинская реабилитация и психотерапевтическая помощь обратившимся, организация санаторно-курортного лечения, обеспечение лекарствами и средствами реабилитации, обучение и трудоустройство, юридическая помощь, вовлечение ветеранов в патриотическую работу, пояснили в пресс-службе.
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Тверская областьТверская областьИгорь РуденяФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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