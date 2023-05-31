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Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:44 31.05.2023 (обновлено: 12:59 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/evakuatsiya-1875225872.html
Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей
Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей - РИА Новости, 31.05.2023
Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей
Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области эвакуируют детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T07:44
2023-05-31T12:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
воронеж
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
шебекино
грайворонский район
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БЕЛГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области эвакуируют детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить", — написал он. По словам Гладкова, по приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева школьники из Шебекино отправятся в детский оздоровительный лагерь "Ландыш". Украинские войска постоянно обстреливают Белгородскую область. С апреля прошлого года на всей ее территории действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В последние недели особенно массированным ударам подвергаются приграничные Шебекинский и Грайворонский округа. Так, только за предыдущие сутки Шебекинский округ обстреляли более 150 раз. А минувшей ночью при обстреле пострадали не менее четырех человек.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875225376.html
белгородская область
воронеж
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белгородская область, воронеж, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино, грайворонский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Воронеж, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Шебекино, Грайворонский район
Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей

Гладков заявил о вывозе детей из приграничных районов Белгородской области в Воронеж

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино
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БЕЛГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области эвакуируют детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить", — написал он.
По словам Гладкова, по приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева школьники из Шебекино отправятся в детский оздоровительный лагерь "Ландыш".
Украинские войска постоянно обстреливают Белгородскую область. С апреля прошлого года на всей ее территории действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В последние недели особенно массированным ударам подвергаются приграничные Шебекинский и Грайворонский округа. Так, только за предыдущие сутки Шебекинский округ обстреляли более 150 раз. А минувшей ночью при обстреле пострадали не менее четырех человек.
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
После ночного обстрела Шебекино число пострадавших увеличилось до четырех
Вчера, 07:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВоронежВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествияШебекиноГрайворонский район
 
 
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