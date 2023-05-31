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Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей
Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей - РИА Новости, 31.05.2023
Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей
Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области эвакуируют детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T07:44
2023-05-31T07:44
2023-05-31T12:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
воронеж
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
шебекино
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БЕЛГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области эвакуируют детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить", — написал он. По словам Гладкова, по приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева школьники из Шебекино отправятся в детский оздоровительный лагерь "Ландыш". Украинские войска постоянно обстреливают Белгородскую область. С апреля прошлого года на всей ее территории действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В последние недели особенно массированным ударам подвергаются приграничные Шебекинский и Грайворонский округа. Так, только за предыдущие сутки Шебекинский округ обстреляли более 150 раз. А минувшей ночью при обстреле пострадали не менее четырех человек.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875225376.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Воронеж, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Шебекино, Грайворонский район
Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей
Гладков заявил о вывозе детей из приграничных районов Белгородской области в Воронеж