https://ria.ru/20230531/evakuatsiya-1875225872.html

Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей

Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей - РИА Новости, 31.05.2023

Из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей

Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области эвакуируют детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T07:44

2023-05-31T07:44

2023-05-31T12:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

воронеж

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

шебекино

грайворонский район

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БЕЛГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области эвакуируют детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить", — написал он. По словам Гладкова, по приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева школьники из Шебекино отправятся в детский оздоровительный лагерь "Ландыш". Украинские войска постоянно обстреливают Белгородскую область. С апреля прошлого года на всей ее территории действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В последние недели особенно массированным ударам подвергаются приграничные Шебекинский и Грайворонский округа. Так, только за предыдущие сутки Шебекинский округ обстреляли более 150 раз. А минувшей ночью при обстреле пострадали не менее четырех человек.

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875225376.html

белгородская область

воронеж

шебекино

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белгородская область, воронеж, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино, грайворонский район