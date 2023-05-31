https://ria.ru/20230531/etnoderevnya-1875318771.html

В красноярской Эвенкии открылась этнодеревня для туристов

В красноярской Эвенкии открылась этнодеревня для туристов - РИА Новости, 31.05.2023

В красноярской Эвенкии открылась этнодеревня для туристов

Этнографический туристический комплекс появился на красноярском севере в поселке Суринда в Эвенкии, где туристы смогут пожить в настоящих чумах, освоить езду на РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:13

2023-05-31T14:13

2023-05-31T14:13

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красноярский край

туризм

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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Этнографический туристический комплекс появился на красноярском севере в поселке Суринда в Эвенкии, где туристы смогут пожить в настоящих чумах, освоить езду на оленях и обучиться разделке шкур, сообщает на сайте краевое агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов. Этнодеревня была построена местными предпринимателями за счет краевой субсидии. Здесь размещены чумы, покрытые натуральными оленьими шкурами, лабаз, кораль для содержания домашних оленей, площадка для проведения эвенкийских обрядов и концертов, а также открыты мастерские по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства, цеха по переработке мяса, ягод и орехов. "Для гостей Эвенкии подготовлены интересные туристические маршруты. На предстоящее лето идет формирование туристических групп. Интерес к этнотурам, в ходе которых гостей знакомят с культурой и бытом эвенков, проявляют не только москвичи и жители европейской части России, но и сибиряки - из Новосибирской и Кемеровской областей", - сказал руководитель краевого агентства Антон Нарчуганов. По его словам, тур предполагает посещение оленеводческой бригады с проживанием в настоящем чуме, различные мастер-классы - это и езда на олене, работа с бисером, резьба по кости, выделка шкур диких зверей, приготовление национальных блюд и даже изучение азов эвенкийского языка. Для желающих в охотсезон есть возможность организации рыбалки и охоты на диких зверей. Открытие нового туристического объекта дало возможность создать 14 постоянных рабочих мест. Кроме этого, у местных жителей появилась возможность дополнительно заработать в сезон. Отмечается, что в ходе рабочей командировки Нарчуганов встретился с представителями семейных родовых общин и общественных организаций коренных и малых народов севера в поселках Суринда, Тура и Байкит. Он ответил на вопросы жителей Эвенкии, рассказал о господдержке северных территорий. "Жители Эвенкии высказали пожелания увеличить количество предоставляемых агентством аптечек населению, уделить более пристальное внимание подготовке кадров для северных территорий, предпринять меры по сохранению домашнего оленепоголовья в Эвенкии, также были озвучены проблемы ведения традиционной хозяйственной деятельности", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что все вопросы взяты в работу специалистами агентства.

https://ria.ru/20230516/dorogi-1872202726.html

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россия, красноярский край, туризм