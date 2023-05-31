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США не нашли признаков влияния России в эмиграции экс-помощницы Байдена

США не нашли признаков влияния России в эмиграции экс-помощницы Байдена - РИА Новости, 31.05.2023

США не нашли признаков влияния России в эмиграции экс-помощницы Байдена

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что не видит оснований считать планируемую эмиграцию в РФ экс-помощницы Джо Байдена российской "операцией влияния", РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T23:41

2023-05-31T23:41

2023-05-31T23:41

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что не видит оснований считать планируемую эмиграцию в РФ экс-помощницы Джо Байдена российской "операцией влияния", но не удивился бы попыткам осложнить президенту США переизбрание. Выступая накануне на пресс-конференции в Москве, писатель и публицист Тара Рид сообщила о планах подать заявление на российское гражданство. Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала в бытность его сенатором. Сам действующий президент называет ее утверждения ложными. "Я не видел никаких свидетельств или доказательств этого", - ответил Кирби на вопрос журналиста, не считает ли Белый дом действия Рид "частью российской операции влияния". "Я бы оставил этой потенциальной российской гражданке самой высказаться о своих намерениях и мотивах", - добавил чиновник, занимающий пост координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США. Кирби повторил отвергаемые Россией обвинения в попытках вмешательства в американские выборы. "Ни для кого не стало бы неожиданностью, если бы господин Путин проявил интерес к тому, чтобы помешать президенту Байдену одержать победу на выборах или вмешаться в его работу", - сказал он. Байден ранее объявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году.

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