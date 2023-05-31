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Нижегородская область будет развивать инфраструктуру для электротранспорта - РИА Новости, 31.05.2023
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Нижегородская область
 
22:32 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/elektrotransport-1875427087.html
Нижегородская область будет развивать инфраструктуру для электротранспорта
Нижегородская область будет развивать инфраструктуру для электротранспорта - РИА Новости, 31.05.2023
Нижегородская область будет развивать инфраструктуру для электротранспорта
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для электротранспорта с генеральным директором... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:32
2023-05-31T22:32
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
россия
глеб никитин
алексей тихонов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для электротранспорта с генеральным директором компании Hyper (ООО "Оператор электродвижения") Алексеем Тихоновым на площадке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках сотрудничества планируется расширение сети быстрых зарядных станций в регионе, а также стимулирование увеличения доли использования электрического автомобильного транспорта, в том числе в маршрутном пассажирском транспорте, таксомоторных парках, организациях каршеринга и службах доставки грузов, работающих на территории Нижегородской области. "Мы продолжаем работу по реализации проектов устойчивого развития. Создавая инфраструктуру для электротранспорта, мы укрепляем свои лидерские позиции в данном направлении, закладываем основу для дальнейшего прогресса. Именно отсутствие зарядных станций является одним из главных сдерживающих факторов. Это касается как частных владельцев электромобилей, так и общественного электротранспорта. В Нижнем Новгороде идет масштабное обновление этой сферы, и мы делаем еще один шаг вперед. Подписанное соглашение полностью соответствует тематике ЦИПР и направлено на внедрение новых, прежде всего, отечественных технологий в повседневную жизнь", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В результате, по оценкам компании-партнера, количество электротранспорта в Нижегородской области удвоится. Следующим шагом развития новой отрасли в регионе станет проект по переводу на электричество общественного транспорта Нижнего Новгорода и создание в городских электробусных парках соответствующей зарядной системы. "Нижегородская область – первый субъект РФ, где была апробирована модель Hyper по комплексному развитию электротранспорта от зарядки до конечного потребителя. Это первый регион, где массово появилось электротакси, которым сегодня ежедневно пользуются жители города. Теперь мы готовы двигаться дальше и тиражировать этот опыт как в сегменте такси, так и в службах доставки, и в общественном городском транспорте", – приводятся в сообщении слова Тихонова. Планируется, что компания до конца 2023 года построит на территории области 58 объектов зарядной инфраструктуры. В настоящее время в Нижнем Новгороде действует 62 ЭЗС, из которых 44 установлены компанией.
https://ria.ru/20230530/tekhnopark-1875003763.html
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нижегородская область, нижний новгород, россия, глеб никитин, алексей тихонов
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Глеб Никитин, Алексей Тихонов
Нижегородская область будет развивать инфраструктуру для электротранспорта

Власти Нижегородской области будут развивать инфраструктуру для электротранспорта

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиЭлектротакси в Нижнем Новгороде
Электротакси в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Электротакси в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для электротранспорта с генеральным директором компании Hyper (ООО "Оператор электродвижения") Алексеем Тихоновым на площадке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках сотрудничества планируется расширение сети быстрых зарядных станций в регионе, а также стимулирование увеличения доли использования электрического автомобильного транспорта, в том числе в маршрутном пассажирском транспорте, таксомоторных парках, организациях каршеринга и службах доставки грузов, работающих на территории Нижегородской области.
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"Мы продолжаем работу по реализации проектов устойчивого развития. Создавая инфраструктуру для электротранспорта, мы укрепляем свои лидерские позиции в данном направлении, закладываем основу для дальнейшего прогресса. Именно отсутствие зарядных станций является одним из главных сдерживающих факторов. Это касается как частных владельцев электромобилей, так и общественного электротранспорта. В Нижнем Новгороде идет масштабное обновление этой сферы, и мы делаем еще один шаг вперед. Подписанное соглашение полностью соответствует тематике ЦИПР и направлено на внедрение новых, прежде всего, отечественных технологий в повседневную жизнь", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В результате, по оценкам компании-партнера, количество электротранспорта в Нижегородской области удвоится. Следующим шагом развития новой отрасли в регионе станет проект по переводу на электричество общественного транспорта Нижнего Новгорода и создание в городских электробусных парках соответствующей зарядной системы.
"Нижегородская область – первый субъект РФ, где была апробирована модель Hyper по комплексному развитию электротранспорта от зарядки до конечного потребителя. Это первый регион, где массово появилось электротакси, которым сегодня ежедневно пользуются жители города. Теперь мы готовы двигаться дальше и тиражировать этот опыт как в сегменте такси, так и в службах доставки, и в общественном городском транспорте", – приводятся в сообщении слова Тихонова.
Планируется, что компания до конца 2023 года построит на территории области 58 объектов зарядной инфраструктуры. В настоящее время в Нижнем Новгороде действует 62 ЭЗС, из которых 44 установлены компанией.
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Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородРоссияГлеб НикитинАлексей Тихонов
 
 
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