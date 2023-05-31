https://ria.ru/20230531/elektrosamokaty-1875245377.html
Бастрыкин поддержал идею по ограничению использования электросамокатов
Бастрыкин поддержал идею по ограничению использования электросамокатов - РИА Новости, 31.05.2023
Бастрыкин поддержал идею по ограничению использования электросамокатов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов "Единой России" по ограничению использования электросамокатов,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:26
2023-05-31T10:26
2023-05-31T10:26
общество
россия
александр бастрыкин
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов "Единой России" по ограничению использования электросамокатов, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в "Единой России" предложили запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам, их скорость ограничить до 15 километров в час, а также запретить пользоваться ими несовершеннолетним. Аналогичные меры предлагаются для доставщиков товаров на дом, использующих электровелосипеды. В СК подчеркнули, что ведомство неоднократно обращало внимание на проблемы безопасности граждан из-за многочисленных происшествий с участием электросамокатов. "Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов "Единой России". Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств. Вместе с тем, еще одним предложением, о котором глава СК России упоминал ранее, является разработка мер возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869904034.html
https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_80fcf16c47709fa4667ba7bed3c3fb3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр бастрыкин, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), транспорт
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Транспорт
Бастрыкин поддержал идею по ограничению использования электросамокатов
Глава СК Бастрыкин поддержал инициативу ЕР по ограничению использования электросамокатов
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов "Единой России" по ограничению использования электросамокатов, сообщается в телеграм-канале
СК РФ.
Ранее в "Единой России" предложили запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам, их скорость ограничить до 15 километров в час, а также запретить пользоваться ими несовершеннолетним. Аналогичные меры предлагаются для доставщиков товаров на дом, использующих электровелосипеды.
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами
В СК подчеркнули, что ведомство неоднократно обращало внимание на проблемы безопасности граждан из-за многочисленных происшествий с участием электросамокатов.
"Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов "Единой России". Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств. Вместе с тем, еще одним предложением, о котором глава СК России упоминал ранее, является разработка мер возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий", - говорится в сообщении.
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной