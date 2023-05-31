Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поддержал идею по ограничению использования электросамокатов - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/elektrosamokaty-1875245377.html
Бастрыкин поддержал идею по ограничению использования электросамокатов
Бастрыкин поддержал идею по ограничению использования электросамокатов - РИА Новости, 31.05.2023
Бастрыкин поддержал идею по ограничению использования электросамокатов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов "Единой России" по ограничению использования электросамокатов,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:26
2023-05-31T10:26
общество
россия
александр бастрыкин
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов "Единой России" по ограничению использования электросамокатов, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в "Единой России" предложили запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам, их скорость ограничить до 15 километров в час, а также запретить пользоваться ими несовершеннолетним. Аналогичные меры предлагаются для доставщиков товаров на дом, использующих электровелосипеды. В СК подчеркнули, что ведомство неоднократно обращало внимание на проблемы безопасности граждан из-за многочисленных происшествий с участием электросамокатов. "Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов "Единой России". Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств. Вместе с тем, еще одним предложением, о котором глава СК России упоминал ранее, является разработка мер возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869904034.html
https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_80fcf16c47709fa4667ba7bed3c3fb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр бастрыкин, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), транспорт
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Транспорт
Бастрыкин поддержал идею по ограничению использования электросамокатов

Глава СК Бастрыкин поддержал инициативу ЕР по ограничению использования электросамокатов

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов "Единой России" по ограничению использования электросамокатов, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Ранее в "Единой России" предложили запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам, их скорость ограничить до 15 километров в час, а также запретить пользоваться ими несовершеннолетним. Аналогичные меры предлагаются для доставщиков товаров на дом, использующих электровелосипеды.
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами
5 мая, 13:10
В СК подчеркнули, что ведомство неоднократно обращало внимание на проблемы безопасности граждан из-за многочисленных происшествий с участием электросамокатов.
"Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов "Единой России". Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств. Вместе с тем, еще одним предложением, о котором глава СК России упоминал ранее, является разработка мер возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной
29 мая, 17:58
 
ОбществоРоссияАлександр БастрыкинЕдиная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Транспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала