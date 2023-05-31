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Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи - РИА Новости, 31.05.2023
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Тульская область
 
16:43 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875370739.html
Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи
Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи - РИА Новости, 31.05.2023
Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи
Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин назвал задачи, стоящие перед российской экономикой,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:43
2023-05-31T16:43
тульская область
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин назвал задачи, стоящие перед российской экономикой, сложными, но посильными, сообщает пресс-служба правительства Тульской области."Комиссия Госсовета по направлению "Промышленность" весь прошедший год находилась в тесном, практически ежедневном взаимодействии с министерством промышленности и торговли России. Оперативно реагировали на изменяющуюся ситуацию в производственной сфере, формируя предложения в правительственный план первоочередных действий. Многое сделано, но ещё больше нам предстоит сделать. Задачи, стоящие перед экономикой страны, сложные, но посильные", – подчеркнул Дюмин, выступая в среду на заседании итоговой коллегии Минпромторга России за 2022 год.По словам губернатора Тульской области, все регионы отмечают беспрецедентную поддержку промышленности на федеральном уровне. Глава региона обратил внимание на то, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов важно повышать качество регуляторной среды, отменять изжившие себя стандарты, излишние требования.Во взаимодействии с промышленными предприятиями и экспертами Комиссия будет формировать такие предложения и отрабатывать их с правительством."Планируем в этом году продолжить совместную работу по подготовке предложений по первостепенным для страны направлениям", – заключил Дюмин.
https://ria.ru/20230321/dyumin-1859564472.html
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тульская область, алексей дюмин
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин

Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи

© Фото пресс-службы правительства Тульской областиГубернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению Промышленность Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Читать ria.ru в
ТУЛА, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин назвал задачи, стоящие перед российской экономикой, сложными, но посильными, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
"Комиссия Госсовета по направлению "Промышленность" весь прошедший год находилась в тесном, практически ежедневном взаимодействии с министерством промышленности и торговли России. Оперативно реагировали на изменяющуюся ситуацию в производственной сфере, формируя предложения в правительственный план первоочередных действий. Многое сделано, но ещё больше нам предстоит сделать. Задачи, стоящие перед экономикой страны, сложные, но посильные", – подчеркнул Дюмин, выступая в среду на заседании итоговой коллегии Минпромторга России за 2022 год.
По словам губернатора Тульской области, все регионы отмечают беспрецедентную поддержку промышленности на федеральном уровне. Глава региона обратил внимание на то, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов важно повышать качество регуляторной среды, отменять изжившие себя стандарты, излишние требования.
Во взаимодействии с промышленными предприятиями и экспертами Комиссия будет формировать такие предложения и отрабатывать их с правительством.
"Планируем в этом году продолжить совместную работу по подготовке предложений по первостепенным для страны направлениям", – заключил Дюмин.
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