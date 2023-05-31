https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875370739.html

Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи

Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи - РИА Новости, 31.05.2023

Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи

Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин назвал задачи, стоящие перед российской экономикой,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:43

2023-05-31T16:43

2023-05-31T16:43

тульская область

тульская область

алексей дюмин

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ТУЛА, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин назвал задачи, стоящие перед российской экономикой, сложными, но посильными, сообщает пресс-служба правительства Тульской области."Комиссия Госсовета по направлению "Промышленность" весь прошедший год находилась в тесном, практически ежедневном взаимодействии с министерством промышленности и торговли России. Оперативно реагировали на изменяющуюся ситуацию в производственной сфере, формируя предложения в правительственный план первоочередных действий. Многое сделано, но ещё больше нам предстоит сделать. Задачи, стоящие перед экономикой страны, сложные, но посильные", – подчеркнул Дюмин, выступая в среду на заседании итоговой коллегии Минпромторга России за 2022 год.По словам губернатора Тульской области, все регионы отмечают беспрецедентную поддержку промышленности на федеральном уровне. Глава региона обратил внимание на то, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов важно повышать качество регуляторной среды, отменять изжившие себя стандарты, излишние требования.Во взаимодействии с промышленными предприятиями и экспертами Комиссия будет формировать такие предложения и отрабатывать их с правительством."Планируем в этом году продолжить совместную работу по подготовке предложений по первостепенным для страны направлениям", – заключил Дюмин.

https://ria.ru/20230321/dyumin-1859564472.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин