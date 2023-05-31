https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875370739.html
Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи
Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи - РИА Новости, 31.05.2023
Алексей Дюмин: перед экономикой стоят сложные, но посильные задачи
Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин назвал задачи, стоящие перед российской экономикой,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:43
2023-05-31T16:43
2023-05-31T16:43
тульская область
тульская область
алексей дюмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875368398_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_6002a7e3240777cd548b211830efa798.jpg
ТУЛА, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин назвал задачи, стоящие перед российской экономикой, сложными, но посильными, сообщает пресс-служба правительства Тульской области."Комиссия Госсовета по направлению "Промышленность" весь прошедший год находилась в тесном, практически ежедневном взаимодействии с министерством промышленности и торговли России. Оперативно реагировали на изменяющуюся ситуацию в производственной сфере, формируя предложения в правительственный план первоочередных действий. Многое сделано, но ещё больше нам предстоит сделать. Задачи, стоящие перед экономикой страны, сложные, но посильные", – подчеркнул Дюмин, выступая в среду на заседании итоговой коллегии Минпромторга России за 2022 год.По словам губернатора Тульской области, все регионы отмечают беспрецедентную поддержку промышленности на федеральном уровне. Глава региона обратил внимание на то, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов важно повышать качество регуляторной среды, отменять изжившие себя стандарты, излишние требования.Во взаимодействии с промышленными предприятиями и экспертами Комиссия будет формировать такие предложения и отрабатывать их с правительством."Планируем в этом году продолжить совместную работу по подготовке предложений по первостепенным для страны направлениям", – заключил Дюмин.
https://ria.ru/20230321/dyumin-1859564472.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875368398_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_7a7c7cf6ec1ce56b6d4f449fa9e46b86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин
ТУЛА, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин назвал задачи, стоящие перед российской экономикой, сложными, но посильными, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
"Комиссия Госсовета по направлению "Промышленность" весь прошедший год находилась в тесном, практически ежедневном взаимодействии с министерством промышленности и торговли России
. Оперативно реагировали на изменяющуюся ситуацию в производственной сфере, формируя предложения в правительственный план первоочередных действий. Многое сделано, но ещё больше нам предстоит сделать. Задачи, стоящие перед экономикой страны, сложные, но посильные", – подчеркнул Дюмин, выступая в среду на заседании итоговой коллегии Минпромторга
России за 2022 год.
По словам губернатора Тульской области, все регионы отмечают беспрецедентную поддержку промышленности на федеральном уровне. Глава региона обратил внимание на то, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов важно повышать качество регуляторной среды, отменять изжившие себя стандарты, излишние требования.
Во взаимодействии с промышленными предприятиями и экспертами Комиссия будет формировать такие предложения и отрабатывать их с правительством.
"Планируем в этом году продолжить совместную работу по подготовке предложений по первостепенным для страны направлениям", – заключил Дюмин.
Дюмин расширил меры поддержки для медиков