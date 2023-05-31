Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о переводе важных отраслевых задач в формат мегапроектов - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875274681.html
Мишустин заявил о переводе важных отраслевых задач в формат мегапроектов
Мишустин заявил о переводе важных отраслевых задач в формат мегапроектов - РИА Новости, 31.05.2023
Мишустин заявил о переводе важных отраслевых задач в формат мегапроектов
Российские власти переводят важные отраслевые задачи в формат мегапроектов, они нацелены на выведение на рынок крупных линеек высокотехнологичной продукции,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:46
2023-05-31T11:46
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_0:0:2850:1604_1920x0_80_0_0_d8d54de21012fdb7e57b581663509eff.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские власти переводят важные отраслевые задачи в формат мегапроектов, они нацелены на выведение на рынок крупных линеек высокотехнологичной продукции, созданных с использованием собственных линий разработки, заявил в обращении к участникам коллегии Минпромторга премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В видеообращении глава правительства напомнил, что правительство в прошлом году принимало меры для быстрой адаптации к новым экономическим условиям, чтобы нивелировать риски остановки и снижения объемов производства, сохранить рабочие места и трудовые коллективы. По словам Мишустина, на стабилизацию ситуации у большинства российских компаний ушло несколько месяцев, и уже с прошлого июня обрабатывающий комплекс показывает непрерывный восстановительный рост. Он добавил, что весной прошлого года, несмотря на уход ряда зарубежных брендов, устойчивость проявила и торговая сфера, а необходимые товары сохранились на полках магазинов. Сейчас же, по словам премьера, перед властями стоит задача достижения независимости от иностранных решений, а для этого нужно в кратчайшие сроки освоить критические технологии и обеспечить готовность для серийного выпуска наиболее востребованной продукции. "Наиболее важные отраслевые задачи переводим в формат мегапроектов. Они нацелены на выведение на рынок крупных линеек высокотехнологичной продукции, созданных с использованием собственных линий разработки. Это касается прежде всего радиоэлектроники, станкостроения, дизельных двигателей, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем и других значимых направлений. По всем ним должны строго соблюдаться сроки запуска новых мощностей. А также нужно обеспечить преференции для отечественных производителей, создать условия для их выхода на экспорт", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220615/pravitelstvo-1795384614.html
https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c039ba240850ddeb055bcb2619b5ff5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Правительство РФ
Мишустин заявил о переводе важных отраслевых задач в формат мегапроектов

Мишустин: российские власти переводят важные отраслевые задачи в формат мегапроектов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские власти переводят важные отраслевые задачи в формат мегапроектов, они нацелены на выведение на рынок крупных линеек высокотехнологичной продукции, созданных с использованием собственных линий разработки, заявил в обращении к участникам коллегии Минпромторга премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В видеообращении глава правительства напомнил, что правительство в прошлом году принимало меры для быстрой адаптации к новым экономическим условиям, чтобы нивелировать риски остановки и снижения объемов производства, сохранить рабочие места и трудовые коллективы.
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на вводной стратегической сессии Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Мишустин назвал экономический суверенитет главной целью правительства
15 июня 2022, 11:14
По словам Мишустина, на стабилизацию ситуации у большинства российских компаний ушло несколько месяцев, и уже с прошлого июня обрабатывающий комплекс показывает непрерывный восстановительный рост. Он добавил, что весной прошлого года, несмотря на уход ряда зарубежных брендов, устойчивость проявила и торговая сфера, а необходимые товары сохранились на полках магазинов.
Сейчас же, по словам премьера, перед властями стоит задача достижения независимости от иностранных решений, а для этого нужно в кратчайшие сроки освоить критические технологии и обеспечить готовность для серийного выпуска наиболее востребованной продукции.
"Наиболее важные отраслевые задачи переводим в формат мегапроектов. Они нацелены на выведение на рынок крупных линеек высокотехнологичной продукции, созданных с использованием собственных линий разработки. Это касается прежде всего радиоэлектроники, станкостроения, дизельных двигателей, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем и других значимых направлений. По всем ним должны строго соблюдаться сроки запуска новых мощностей. А также нужно обеспечить преференции для отечественных производителей, создать условия для их выхода на экспорт", - сказал Мишустин.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Запад мечтает о поражении России — и ее деньгах
25 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала