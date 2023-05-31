https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875274681.html

Мишустин заявил о переводе важных отраслевых задач в формат мегапроектов

Мишустин заявил о переводе важных отраслевых задач в формат мегапроектов - РИА Новости, 31.05.2023

Мишустин заявил о переводе важных отраслевых задач в формат мегапроектов

Российские власти переводят важные отраслевые задачи в формат мегапроектов, они нацелены на выведение на рынок крупных линеек высокотехнологичной продукции,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:46

2023-05-31T11:46

2023-05-31T11:46

экономика

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_0:0:2850:1604_1920x0_80_0_0_d8d54de21012fdb7e57b581663509eff.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские власти переводят важные отраслевые задачи в формат мегапроектов, они нацелены на выведение на рынок крупных линеек высокотехнологичной продукции, созданных с использованием собственных линий разработки, заявил в обращении к участникам коллегии Минпромторга премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В видеообращении глава правительства напомнил, что правительство в прошлом году принимало меры для быстрой адаптации к новым экономическим условиям, чтобы нивелировать риски остановки и снижения объемов производства, сохранить рабочие места и трудовые коллективы. По словам Мишустина, на стабилизацию ситуации у большинства российских компаний ушло несколько месяцев, и уже с прошлого июня обрабатывающий комплекс показывает непрерывный восстановительный рост. Он добавил, что весной прошлого года, несмотря на уход ряда зарубежных брендов, устойчивость проявила и торговая сфера, а необходимые товары сохранились на полках магазинов. Сейчас же, по словам премьера, перед властями стоит задача достижения независимости от иностранных решений, а для этого нужно в кратчайшие сроки освоить критические технологии и обеспечить готовность для серийного выпуска наиболее востребованной продукции. "Наиболее важные отраслевые задачи переводим в формат мегапроектов. Они нацелены на выведение на рынок крупных линеек высокотехнологичной продукции, созданных с использованием собственных линий разработки. Это касается прежде всего радиоэлектроники, станкостроения, дизельных двигателей, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем и других значимых направлений. По всем ним должны строго соблюдаться сроки запуска новых мощностей. А также нужно обеспечить преференции для отечественных производителей, создать условия для их выхода на экспорт", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220615/pravitelstvo-1795384614.html

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф