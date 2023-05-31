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Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
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13:23 31.05.2023 (обновлено: 15:18 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/dtp-1875302768.html
Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ
Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ
Авария произошла по адресу улица Покровка 35/17 с1. Там столкнулись два автомобиля, полицейская машина при этом врезалась в фасад дома", — говорится в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:23
2023-05-31T15:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полицейский автомобиль въехал в здание в ценрте Москвы, сообщает телеканал "360". "Авария произошла по адресу улица Покровка 35/17 с1. Там столкнулись два автомобиля, полицейская машина при этом врезалась в фасад дома", — говорится в публикации. В статье отмечается, что никто не погиб, но пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ

"360": в центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием такси и автомобиля полиции в районе на улице Покровка в Москве
Последствия ДТП с участием такси и автомобиля полиции в районе на улице Покровка в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием такси и автомобиля полиции в районе на улице Покровка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полицейский автомобиль въехал в здание в ценрте Москвы, сообщает телеканал "360".

"Авария произошла по адресу улица Покровка 35/17 с1. Там столкнулись два автомобиля, полицейская машина при этом врезалась в фасад дома", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что никто не погиб, но пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
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