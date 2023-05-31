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Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ
Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ
Авария произошла по адресу улица Покровка 35/17 с1. Там столкнулись два автомобиля, полицейская машина при этом врезалась в фасад дома", — говорится в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:23
2023-05-31T13:23
2023-05-31T15:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полицейский автомобиль въехал в здание в ценрте Москвы, сообщает телеканал "360". "Авария произошла по адресу улица Покровка 35/17 с1. Там столкнулись два автомобиля, полицейская машина при этом врезалась в фасад дома", — говорится в публикации. В статье отмечается, что никто не погиб, но пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
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происшествия, москва
Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ
"360": в центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля