https://ria.ru/20230531/dtp-1875302768.html

Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ

Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023

Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москвы, пишут СМИ

Авария произошла по адресу улица Покровка 35/17 с1. Там столкнулись два автомобиля, полицейская машина при этом врезалась в фасад дома", — говорится в... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:23

2023-05-31T13:23

2023-05-31T15:18

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полицейский автомобиль въехал в здание в ценрте Москвы, сообщает телеканал "360". "Авария произошла по адресу улица Покровка 35/17 с1. Там столкнулись два автомобиля, полицейская машина при этом врезалась в фасад дома", — говорится в публикации. В статье отмечается, что никто не погиб, но пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

https://ria.ru/20230528/dtp-1874626817.html

москва

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2023

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происшествия, москва