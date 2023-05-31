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Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 31.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Старомихайловке, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:11
2023-05-31T14:11
2023-05-31T14:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
старомихайловка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Старомихайловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится за западной окраине административного центра ДНР, рядом с Петровским и Кировским районами города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, старомихайловка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Старомихайловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку и Старомихайловке