https://ria.ru/20230531/dogovor-1875275846.html

В Белоруссии одобрили поправки в договор с Россией о группировке войск

В Белоруссии одобрили поправки в договор с Россией о группировке войск - РИА Новости, 31.05.2023

В Белоруссии одобрили поправки в договор с Россией о группировке войск

Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации поправок в соглашение с РФ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:50

2023-05-31T11:50

2023-05-31T12:56

россия

белоруссия

виктор хренин

сергей шойгу

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации поправок в соглашение с РФ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, передает корреспондент РИА Новости.Для завершения ратификации законопроект должен быть одобрен верхней платой и подписан президентом.Соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере было подписано 19 декабря 1997 года, а ратифицируемый протокол о внесении правок в него - 3 декабря 2022 года в Минске. Законопроект внесен в парламент в апреле белорусским правительством."Финансирование как было, так в общем-то и останется. Почему необходимо внесение изменений? Региональную группировку войск обеспечивает ряд воинских частей, которые дислоцируются не на территории Беларуси, а на территории РФ. Чтобы из бюджета Союзного государства была возможность финансировать их, было предложение внести изменения в это соглашение", - сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, представляя законопроект в парламенте.Глава минобороны отметил, что вступление протокола в силу не повлечет увеличения расходов белорусского бюджета, поскольку направляемый Минском в бюджет Союзного государства объем финансирования не изменяется. Он также подчеркнул, что львиную долю выделяет Россия."Положения протокола детализируют нормы соглашения о региональной группировке войск Беларуси и России, предусматривают возможность дислокации соединений и воинских частей российской части данной группировки, объектов военной инфраструктуры вооруженных сил Российской Федерации, которые обеспечивают их функционирование", - пояснили в свою очередь в профильной парламентской комиссии.В комиссии добавили, что протокол изменяет соглашение, акцентируя вопросы обеспечения функционирования региональной группировки вместо оперативной, мобилизационной и боевой подготовки органов управления и войск данной группировки.В начале декабря прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с Хрениным. Тогда оборонные ведомства двух стран подписали протокол в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Минобороны Белоруссии поясняло РИА Новости, что протокол подписан в целях совершенствования нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества Белоруссии и РФ в военной сфере. Протоколом уточняется понятийный аппарат, порядок планирования и финансирования совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск.В ведомстве отмечали, что протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в период действия соглашения.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре российские военнослужащие начали прибывать в республику, и, по данным министра обороны России, РФ и Белоруссия с 22 октября начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20230531/opolchenie-1875279060.html

https://ria.ru/20230530/obse-1875118278.html

https://ria.ru/20230528/zrk-1874691792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, виктор хренин, сергей шойгу, александр лукашенко