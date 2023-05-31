https://ria.ru/20230531/dispanserizatsiya-1875350928.html

Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах

Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах - РИА Новости, 31.05.2023

Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:57

2023-05-31T15:57

2023-05-31T22:01

общество

россия

владимир путин

луганская народная республика

татьяна голикова

запорожская область

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях."Что касается диспансеризации детей — она прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты. Поэтому нужно сделать еще один шаг, а именно: провести диспансеризацию взрослого населения. Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте", — сказал он на совещании с членами правительства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.Зампред правительства назвала этот шаг крайне востребованным в новых регионах."Обязательно сделаем предложения вам, Владимир Владимирович, проведем соответствующую работу. Коллеги уже спрашивали об этом, когда мы были там с визитом", — подчеркнула Голикова.Вице-премьер уточнила, что к 2025 году власти планируют обеспечить более чем 90-процентный охват лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в новых регионах. При этом людей, страдающих редкими болезнями, и тех, кому необходимо дорогостоящее лечение, уже полностью обеспечили медикаментами. До конца года все жители новых регионов получат полисы обязательного медицинского страхования.Кроме того, Голикова предложила главе государства продлить программу модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах после 2025-го.

https://ria.ru/20230531/zdravookhranenie-1875377122.html

https://ria.ru/20230410/dispanserizatsiya-1864199061.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, луганская народная республика, татьяна голикова, запорожская область