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Путин назвал число детей, прошедших медобследование на Донбассе
Путин назвал число детей, прошедших медобследование на Донбассе - РИА Новости, 31.05.2023
Путин назвал число детей, прошедших медобследование на Донбассе
Более 300 тысяч детей из Новороссии и Донбасса прошли медицинское обследование, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:04
2023-05-31T16:04
2023-05-31T16:07
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новороссия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч детей из Новороссии и Донбасса прошли медицинское обследование, сообщил президент России Владимир Путин. "В Новороссии и на Донбассе провели обследование свыше 300 тысяч детей", - сказал президент в ходе совещания с кабмином. Также он спросил у вице-премьера Татьяны Голиковой, как проходила эта работа и что нужно сделать по ее результатам. Заместитель председателя правительства ответила, что ведется достаточно серьезная работа в рамках модернизации системы здравоохранения во всех четырех новых регионах РФ. Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
https://ria.ru/20230531/deti-1875326872.html
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россия, новороссия, донбасс, владимир путин, татьяна голикова
Россия, Новороссия, Донбасс, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин назвал число детей, прошедших медобследование на Донбассе
Путин: в Новороссии и на Донбассе прошли медобследование свыше 300 тысяч детей