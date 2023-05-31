Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал число детей, прошедших медобследование на Донбассе - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 31.05.2023 (обновлено: 16:07 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/deti-1875354058.html
Путин назвал число детей, прошедших медобследование на Донбассе
Путин назвал число детей, прошедших медобследование на Донбассе - РИА Новости, 31.05.2023
Путин назвал число детей, прошедших медобследование на Донбассе
Более 300 тысяч детей из Новороссии и Донбасса прошли медицинское обследование, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:04
2023-05-31T16:07
россия
новороссия
донбасс
владимир путин
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч детей из Новороссии и Донбасса прошли медицинское обследование, сообщил президент России Владимир Путин. "В Новороссии и на Донбассе провели обследование свыше 300 тысяч детей", - сказал президент в ходе совещания с кабмином. Также он спросил у вице-премьера Татьяны Голиковой, как проходила эта работа и что нужно сделать по ее результатам. Заместитель председателя правительства ответила, что ведется достаточно серьезная работа в рамках модернизации системы здравоохранения во всех четырех новых регионах РФ. Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
https://ria.ru/20230531/deti-1875326872.html
https://ria.ru/20230531/pdd-1875350501.html
россия
новороссия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_ca177354270e3b26c8ab22ad05d10160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новороссия, донбасс, владимир путин, татьяна голикова
Россия, Новороссия, Донбасс, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин назвал число детей, прошедших медобследование на Донбассе

Путин: в Новороссии и на Донбассе прошли медобследование свыше 300 тысяч детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч детей из Новороссии и Донбасса прошли медицинское обследование, сообщил президент России Владимир Путин.
"В Новороссии и на Донбассе провели обследование свыше 300 тысяч детей", - сказал президент в ходе совещания с кабмином.
Прибытие детей из Шебекино Белгородской области в оздоровительный лагерь под Воронежем. 31 мая 2023
Дети из белгородских округов прибыли в лагерь под Воронежем
Вчера, 14:43
Также он спросил у вице-премьера Татьяны Голиковой, как проходила эта работа и что нужно сделать по ее результатам.
Заместитель председателя правительства ответила, что ведется достаточно серьезная работа в рамках модернизации системы здравоохранения во всех четырех новых регионах РФ.
Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
Девушка катается на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Родителям пригрозили статьей за детей, лихачащих на электросамокатах
Вчера, 15:56
 
РоссияНовороссияДонбассВладимир ПутинТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала