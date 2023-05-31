https://ria.ru/20230531/blogery-1875329959.html

СБУ завела дела против четырех блогеров за съемку работы ПВО в Киеве

СБУ завела дела против четырех блогеров за съемку работы ПВО в Киеве - РИА Новости, 31.05.2023

СБУ завела дела против четырех блогеров за съемку работы ПВО в Киеве

Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале заявила, что завела уголовные дела против четырех блогеров, которые снимали и выкладывали в соцсетях видео... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:51

2023-05-31T14:51

2023-05-31T14:51

в мире

украина

киев

владимир зеленский

михаил подоляк

максим бужанский

служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале заявила, что завела уголовные дела против четырех блогеров, которые снимали и выкладывали в соцсетях видео работы украинской ПВО в Киеве. Ранее в среду полиция Киева сообщила о задержании еще 9 человек, которые снимали работу ПВО в Киеве. Украинское издание "Страна.ua" писало, что у киевской певицы, которая сняла и выложила в соцсеть работу ПВО, проходят обыски СБУ. "СБУ сообщила о подозрении четырем блогершам, которые "засветили" работу ПВО во время удара по Киеву 16 мая... Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности", - говорится в сообщении СБУ в ее телеграм-канале. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. В СБУ напомнили о запрете снимать и обнародовать работу украинских военных. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность. Власти Украины ранее призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем. ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230529/pvo-1874845995.html

https://ria.ru/20230530/ukraina-1875064738.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, максим бужанский, служба безопасности украины, верховная рада украины