https://ria.ru/20230531/blogery-1875221149.html

Российские YouTube-блогеры заводят платные Telegram-каналы

Российские YouTube-блогеры заводят платные Telegram-каналы - РИА Новости, 31.05.2023

Российские YouTube-блогеры заводят платные Telegram-каналы

Число платных Telegram-каналов в России, созданных YouTube-блогерами, в первом квартале 2023 года выросло на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T05:24

2023-05-31T05:24

2023-05-31T07:41

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число платных Telegram-каналов в России, созданных YouTube-блогерами, в первом квартале 2023 года выросло на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это связано с отключением монетизации на YouTube и уходом многих рекламодателей, следует из исследования платформы Paywall, предоставляющей возможность монетизировать контент в Telegram, результаты которого есть у РИА Новости. "В первом квартале 2023 года число платных Telegram-каналов, созданных YouTube-блогерами, выросло на 43% по сравнению с первым кварталом 2022 года. ... Специалисты компании считают, что существует несколько объективных причин для возникновения такой ситуации на рынке. ... Российские блогеры потеряли возможность заработка с помощью YouTube-каналов, поэтому они ищут новые способы монетизации контента, стремясь восстановить прежний уровень дохода", - говорится в сообщении. YouTube выплачивает блогерам процент с показа рекламы в их видеороликах, однако в прошлом году площадка ограничила возможности выплат российским производителям контента, лишив их заработка. Помимо этого, многие зарубежные компании ушли с российского рынка, перестав размещать нативную рекламу в видеоконтенте российских блогеров. Ютуберы создают закрытые Telegram-каналы с дополнительным контентом. Подписчиками проектов в Telegram являются в основном те же люди, которые подписаны на YouTube-каналы блогеров. Запуск платных Telegram-каналов позволяет блогерам получать дополнительный доход. Отмечается, что количество подписчиков у такого канала зависит от популярности автора, формата ведения и содержания проекта. "По статистике Paywall, около 1-3% от аудитории блогера подписываются на его закрытый подписной проект. Например, если у блогера в YouTube 100 тысяч подписчиков, то платить за дополнительный уникальный контент могут от 1 000 человек. Но на количество подписчиков и заработок влияют также стоимость подписки и полезность контента", - добавили в компании. По мнению директора по маркетингу Paywall Сергея Беганского, тенденция создания ютуберами закрытых каналов и комьюнити по подписке будет развиваться и далее, а этот способ монетизации контента станет в 2023 году одним из самых популярных в России.По словам эксперта, Telegram является идеальной площадкой для монетизации контента в текущих условиях. Прежде всего, это популярный мессенджер, которым пользуется большинство россиян, поэтому нужную аудиторию привлечь достаточно легко, даже если контент платный. Кроме того, Telegram поддерживает все форматы контента, позволяет авторам взаимодействовать с аудиторией и настраивать различные степени приватности.

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общество, россия, youtube, telegram, технологии