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МО направила 13,6 млрд рублей малому и среднему бизнесу в I квартале

МО направила 13,6 млрд рублей малому и среднему бизнесу в I квартале - РИА Новости, 31.05.2023

МО направила 13,6 млрд рублей малому и среднему бизнесу в I квартале

В I квартале 2023 года Московская область выделила 13,6 млрд рублей 468 предприятиям. Таким образом, Подмосковье стало одним из лидеров среди регионов России по РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T20:07

2023-05-31T20:07

2023-05-31T20:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В I квартале 2023 года Московская область выделила 13,6 млрд рублей 468 предприятиям. Таким образом, Подмосковье стало одним из лидеров среди регионов России по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360".В тройку лидеров также вошли Москва, которая предоставила 44 млрд рублей 1,3 тыс. компаний, и Санкт-Петербург – 17,3 млрд рублей 518 получателей. Следующими после Московской области по количеству предоставленных средств идут Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Самарская области, республики Татарстан и Башкортостан.В общей сложности малый и средний бизнес в России за I квартал 2023 года привлек 240,8 млрд рублей благодаря инструментам национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. В особенной степени поддерживают компании из отраслей обработки, ИТ, инжиниринговых центров, а также малые технологические компании и туризм."Доля таких компаний в секторе МСП должна расти. Здесь нужно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Это льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры", – отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.Благодаря национальной гарантийной системе бизнес может получать финансирование банков при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его не хватает.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)