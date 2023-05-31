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МО направила 13,6 млрд рублей малому и среднему бизнесу в I квартале - РИА Новости, 31.05.2023
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Новости Подмосковья
 
20:07 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/biznes-1875412069.html
МО направила 13,6 млрд рублей малому и среднему бизнесу в I квартале
МО направила 13,6 млрд рублей малому и среднему бизнесу в I квартале - РИА Новости, 31.05.2023
МО направила 13,6 млрд рублей малому и среднему бизнесу в I квартале
В I квартале 2023 года Московская область выделила 13,6 млрд рублей 468 предприятиям. Таким образом, Подмосковье стало одним из лидеров среди регионов России по РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:07
2023-05-31T20:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В I квартале 2023 года Московская область выделила 13,6 млрд рублей 468 предприятиям. Таким образом, Подмосковье стало одним из лидеров среди регионов России по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360".В тройку лидеров также вошли Москва, которая предоставила 44 млрд рублей 1,3 тыс. компаний, и Санкт-Петербург – 17,3 млрд рублей 518 получателей. Следующими после Московской области по количеству предоставленных средств идут Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Самарская области, республики Татарстан и Башкортостан.В общей сложности малый и средний бизнес в России за I квартал 2023 года привлек 240,8 млрд рублей благодаря инструментам национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. В особенной степени поддерживают компании из отраслей обработки, ИТ, инжиниринговых центров, а также малые технологические компании и туризм."Доля таких компаний в секторе МСП должна расти. Здесь нужно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Это льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры", – отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.Благодаря национальной гарантийной системе бизнес может получать финансирование банков при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его не хватает.
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московская область (подмосковье), максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

МО направила 13,6 млрд рублей малому и среднему бизнесу в I квартале

© iStock.com / Volodymyr RozumiiЛетняя веранда кафе
Летняя веранда кафе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© iStock.com / Volodymyr Rozumii
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В I квартале 2023 года Московская область выделила 13,6 млрд рублей 468 предприятиям. Таким образом, Подмосковье стало одним из лидеров среди регионов России по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360".
В тройку лидеров также вошли Москва, которая предоставила 44 млрд рублей 1,3 тыс. компаний, и Санкт-Петербург – 17,3 млрд рублей 518 получателей. Следующими после Московской области по количеству предоставленных средств идут Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Самарская области, республики Татарстан и Башкортостан.
В общей сложности малый и средний бизнес в России за I квартал 2023 года привлек 240,8 млрд рублей благодаря инструментам национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. В особенной степени поддерживают компании из отраслей обработки, ИТ, инжиниринговых центров, а также малые технологические компании и туризм.
«
"Доля таких компаний в секторе МСП должна расти. Здесь нужно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Это льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры", – отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Благодаря национальной гарантийной системе бизнес может получать финансирование банков при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его не хватает.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Максим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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