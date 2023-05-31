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МИД России: Украина заблокировала инициативы Гросси по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 31.05.2023
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19:33 31.05.2023 (обновлено: 20:22 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/bezopasnost-1875407426.html
МИД России: Украина заблокировала инициативы Гросси по безопасности ЗАЭС
МИД России: Украина заблокировала инициативы Гросси по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 31.05.2023
МИД России: Украина заблокировала инициативы Гросси по безопасности ЗАЭС
Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:33
2023-05-31T20:22
россия
в мире
киев
запорожская аэс
украина
магатэ
александр грушко
рафаэль гросси
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трехсторонних договоренностей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договоренностей Россия-МАГАТЭ и Украина-МАГАТЭ", - говорится в заявлении Грушко, опубликованном на сайте ведомства.Он отметил, что украинские власти отвергли предложение руководителя МАГАТЭ о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности."Эта инициатива Гросси, анонсированная после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 года, содержала ряд важных элементов, выполнение которых содействовало бы прекращению украинских нападений на станцию. Гендиректором МАГАТЭ и Секретариатом Агентства при содействии России была проделана огромная работа в этом направлении, однако из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать данную инициативу так и не удалось", - добавил дипломат.По его словам, "настойчивость Киева в создании рисков безопасной эксплуатации ЗАЭС имеет объяснение": ее руководство "четко выполняет требования Вашингтона и Лондона, которые в угоду политическим интересам легко приносят в жертву как жизни людей, так и безопасность атомных объектов на европейском континенте".Грушко выразил признательность Гросси за внимание безопасности ЗАЭС, а также отметил, что брифинг гендиректора МАГАТЭ в СБ ООН создает основу для того, чтобы секретариат МАГАТЭ огласил имеющуюся у него информацию об украинских атаках на ЗАЭС. В этой связи, по словам российского дипломата, Москва рассчитывает на непредвзятость организации в этом вопросе.
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россия, в мире, киев, запорожская аэс, украина, магатэ, александр грушко, рафаэль гросси, оон
Россия, В мире, Киев, Запорожская АЭС, Украина, МАГАТЭ, Александр Грушко, Рафаэль Гросси, ООН
МИД России: Украина заблокировала инициативы Гросси по безопасности ЗАЭС

МИД России: Украина заблокировала все инициативы главы МАГАТЭ Гросси по безопасности ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трехсторонних договоренностей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договоренностей Россия-МАГАТЭ и Украина-МАГАТЭ", - говорится в заявлении Грушко, опубликованном на сайте ведомства.
Он отметил, что украинские власти отвергли предложение руководителя МАГАТЭ о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.
"Эта инициатива Гросси, анонсированная после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 года, содержала ряд важных элементов, выполнение которых содействовало бы прекращению украинских нападений на станцию. Гендиректором МАГАТЭ и Секретариатом Агентства при содействии России была проделана огромная работа в этом направлении, однако из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать данную инициативу так и не удалось", - добавил дипломат.
По его словам, "настойчивость Киева в создании рисков безопасной эксплуатации ЗАЭС имеет объяснение": ее руководство "четко выполняет требования Вашингтона и Лондона, которые в угоду политическим интересам легко приносят в жертву как жизни людей, так и безопасность атомных объектов на европейском континенте".
Грушко выразил признательность Гросси за внимание безопасности ЗАЭС, а также отметил, что брифинг гендиректора МАГАТЭ в СБ ООН создает основу для того, чтобы секретариат МАГАТЭ огласил имеющуюся у него информацию об украинских атаках на ЗАЭС. В этой связи, по словам российского дипломата, Москва рассчитывает на непредвзятость организации в этом вопросе.
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