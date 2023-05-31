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Макрон заявил, что Европа не должна зависеть от США в вопросах безопасности
Макрон заявил, что Европа не должна зависеть от США в вопросах безопасности - РИА Новости, 31.05.2023
Макрон заявил, что Европа не должна зависеть от США в вопросах безопасности
Европа не может полагаться на поддержку НАТО США и должна выстраивать свой военный суверенитет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:03
2023-05-31T18:03
2023-05-31T18:12
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ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Европа не может полагаться на поддержку НАТО США и должна выстраивать свой военный суверенитет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Сегодня мы должны радоваться тому, что администрация США поддерживает нас и приложила столько же усилий (по поддержке Украины), сколько и европейцы, что повышает нашу общую авторитетность. Но будет ли эта администрация всегда таковой? Мы не можем этого сказать, мы не можем оставлять вопросы нашей коллективной безопасности выбору американских избирателей в ближайшие годы", - сказал Макрон, выступая на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе, который транслировался на сайте мероприятия. Он отметил, что речь не идет о том, чтобы заменить НАТО на "франко-германский кондоминиум". Макрон подчеркнул необходимость заложить "военную производственную базу ЕС" и призвал все страны позаботиться о своей безопасности, чтобы обладать технологическим, производственным и военным суверенитетом. "Мы осознали в последние месяцы, опустошив свои запасы, что у нас не будет ничего, кроме того, что мы сами производим. Когда я вижу, как некоторые страны массивно инвестируют в покупку неевропейских (вооружений), я говорю им: "вы готовите свои завтрашние проблемы". Необходимо использовать этот момент, чтобы больше производить в Европе", - сказал он. Макрон также напомнил, как администрация Дональда Трампа заявила об одностороннем выходе из ДРСМД, сославшись на то, что Россия его не соблюдает, а позже Россия объявила о решении выйти из СНВ-3. "Мы осознали, что ДРСМД, который защищал нас от ракет, которые могут достичь нашей территории, прекратил существовать, оставив нас голыми, потому что мы не являлись его частью. То же касается решения по СНВ-3. Европа должна быть частью соглашений, которые обеспечивают нашу безопасность и создают архитектуру будущего. Если мы делегируем это России и США, мы никогда не сможем быть авторитетными игроками", - заключил он.
https://ria.ru/20230526/kitay-1874382047.html
https://ria.ru/20230515/makron-1871776431.html
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европа, сша, россия, эммануэль макрон, нато, евросоюз, дональд трамп, в мире
Европа, США, Россия, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Дональд Трамп, В мире
Макрон заявил, что Европа не должна зависеть от США в вопросах безопасности
Макрон: Европа не может полагаться на США и должна выстраивать свой военный суверенитет
ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Европа не может полагаться на поддержку НАТО США и должна выстраивать свой военный суверенитет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Сегодня мы должны радоваться тому, что администрация США поддерживает нас и приложила столько же усилий (по поддержке Украины
), сколько и европейцы, что повышает нашу общую авторитетность. Но будет ли эта администрация всегда таковой? Мы не можем этого сказать, мы не можем оставлять вопросы нашей коллективной безопасности выбору американских избирателей в ближайшие годы", - сказал Макрон, выступая на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе
, который транслировался на сайте мероприятия.
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Он отметил, что речь не идет о том, чтобы заменить НАТО на "франко-германский кондоминиум".
Макрон подчеркнул необходимость заложить "военную производственную базу ЕС
" и призвал все страны позаботиться о своей безопасности, чтобы обладать технологическим, производственным и военным суверенитетом.
"Мы осознали в последние месяцы, опустошив свои запасы, что у нас не будет ничего, кроме того, что мы сами производим. Когда я вижу, как некоторые страны массивно инвестируют в покупку неевропейских (вооружений), я говорю им: "вы готовите свои завтрашние проблемы". Необходимо использовать этот момент, чтобы больше производить в Европе", - сказал он.
Макрон также напомнил, как администрация Дональда Трампа
заявила об одностороннем выходе из ДРСМД, сославшись на то, что Россия
его не соблюдает, а позже Россия объявила о решении выйти из СНВ-3.
"Мы осознали, что ДРСМД, который защищал нас от ракет, которые могут достичь нашей территории, прекратил существовать, оставив нас голыми, потому что мы не являлись его частью. То же касается решения по СНВ-3. Европа должна быть частью соглашений, которые обеспечивают нашу безопасность и создают архитектуру будущего. Если мы делегируем это России и США, мы никогда не сможем быть авторитетными игроками", - заключил он.
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