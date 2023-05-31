https://ria.ru/20230531/bespilotniki-1875293237.html

В Кремле заметили, что Запад не осудил украинскую атаку дронов на Москву

В Кремле заметили, что Запад не осудил украинскую атаку дронов на Москву - РИА Новости, 31.05.2023

В Кремле заметили, что Запад не осудил украинскую атаку дронов на Москву

В Кремле заметили, что Запад не осудил украинскую атаку дронов на Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:06

2023-05-31T13:06

2023-05-31T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

москва

атака украинских беспилотников на москву

дмитрий песков

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Кремле заметили, что Запад не осудил украинскую атаку дронов на Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видели реакцию из Лондона, из Вашингтона, отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения. Мы, конечно, предпочли бы хоть какие-то слова осуждения", - сказал Песков. Он подчеркнул, что никакого осуждения не было. "А что касается провоцировать - не провоцировать, вчера вы слышали заявление нашего президента, который сказал, что понятно, на что нас хотят спровоцировать, мы это понимаем и будем спокойно и последовательно думать, как с этим разбираться. Специальная военная операция продолжается", - добавил Песков. Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс Песков отмечал, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, атака украинских беспилотников на москву, дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, украина