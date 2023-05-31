https://ria.ru/20230531/bespilotniki-1875291479.html

В Кремле ответили на вопрос о числе дронов, участвовавших в атаке на Москву

В Кремле ответили на вопрос о числе дронов, участвовавших в атаке на Москву - РИА Новости, 31.05.2023

В Кремле ответили на вопрос о числе дронов, участвовавших в атаке на Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные министерства обороны про число беспилотников, которые участвовали в налете на... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:02

2023-05-31T13:02

2023-05-31T13:04

специальная военная операция на украине

москва

атака украинских беспилотников на москву

происшествия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875019874_0:261:3176:2048_1920x0_80_0_0_243b88f4bb68438a5992594cc7114a2c.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные министерства обороны про число беспилотников, которые участвовали в налете на Москву."СМИ не могут являться первоисточником, первоисточником является министерство обороны, профильное ведомство, поэтому и нужно ориентироваться на те данные, которые дало министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько беспилотников в итоге было запущено по Москве.Он также отметил, что информация о том, кто запустил БПЛА, тоже находится в компетенции минобороны."Это вопросы, которые находятся в исключительной компетенции министерства обороны", - сказал Песков.Как сообщило министерство обороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники противника были поражены. Некоторые СМИ писали про большее количество беспилотников.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, атака украинских беспилотников на москву, происшествия, дмитрий песков