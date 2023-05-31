https://ria.ru/20230531/baza-1875420390.html

Общую базу данных молодых ученых планируют создать в Союзном государстве

Общую базу данных молодых ученых планируют создать в Союзном государстве - РИА Новости, 31.05.2023

Общую базу данных молодых ученых планируют создать в Союзном государстве

Парламентарии Союзного государства (СГ) рекомендовали профильным министерствам и ведомствам двух стран создать общую базу данных молодых ученых, передает... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T21:28

2023-05-31T21:28

2023-05-31T21:28

парламентское собрание союза беларуси и россии

полоцк

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Парламентарии Союзного государства (СГ) рекомендовали профильным министерствам и ведомствам двух стран создать общую базу данных молодых ученых, передает пресс-служба Парламентского Собрания по итогам прошедшего в среду в Полоцке выездного заседания комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию."Существуют вопросы подготовки кадров высшей квалификации. Необходимо создать объединенную научно-техническую базу с учетом ресурсов двух наших государств, и такой проект уже находится на рассмотрении в министерстве финансов. Мы рассмотрим создание сетевых центров обучения по мере подготовки кадров. Один из них будет посвящен биотехнологическим процессам", - отметил зампредседателя комиссии Анатолий Щастный.По мнению парламентариев, это позволит повысить эффективность решения вопросов, связанных с различными аспектами деятельности молодых ученых.Говоря о работе профильных министерств и ведомства двух стран, было отмечено, что они на постоянной основе проводят работу по поддержке молодых ученых и специалистов. Существующая нормативная база в целом обеспечивает равные возможности для граждан Беларуси и России на доступное и качественное образование, осуществляется обмен научными и педагогическими работниками.В рамках СГ ежегодно проходит Форум вузов инженерно-технологического профиля.Кроме того, комиссия обсудила ход подготовки союзных мероприятий в рамках проведения Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"."Депутаты отметили, что фестиваль является одним из наиболее значимых совместных культурных проектов. В 2023 году из союзного бюджета на его проведение выделено более 32 миллионов рублей. В рамках Дней СГ на фестивале планируется проведение концерта "Союзное государство приглашает…", праздника народной культуры и традиций в формате оpen air с приглашением фольклорных и народных коллективов из Беларуси и России", - сообщает пресс-служба Парламентского Собрания СГ.В рамках визита в город Полоцк депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию возложили цветы к памятнику "Освободителям Полоцка".

https://ria.ru/20230524/informbezopasnost-1873865925.html

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полоцк, белоруссия, россия