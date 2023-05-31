https://ria.ru/20230531/balkany-1875373953.html
Вучич попросил Эрдогана повлиять на установление мира на Балканах
Вучич попросил Эрдогана повлиять на установление мира на Балканах - РИА Новости, 31.05.2023
Вучич попросил Эрдогана повлиять на установление мира на Балканах
Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре призвал турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана использовать свое влияние для установления мира и... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:56
2023-05-31T16:56
2023-05-31T16:56
в мире
сербия
косово
балканы
александр вучич
нато
турция
реджеп тайип эрдоган
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БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре призвал турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана использовать свое влияние для установления мира и стабильности в регионе Западных Балкан, сообщила администрация Вучича. Глава сербского государства и президент Турции провели телефонный разговор в среду. Как сообщила администрация Вучича, Эрдоган в числе других вопросов интересовался ситуацией в Косово и Метохии. "Президент Вучич ознакомил его с хронологией событий, которые привели к эскалации насилия над сербской общиной. Он также попросил главу турецкого государства использовать репутацию и влияние своей страны, чтобы в регионе сохранился мир и установилась стабильность", - говорится в сообщении. Сербский лидер также вновь пригласил Эрдогана посетить Сербию. Тысячи сербов в среду собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
https://ria.ru/20230530/protest-1875201405.html
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html
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в мире, сербия, косово, балканы, александр вучич, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Сербия, Косово, Балканы, Александр Вучич, НАТО, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Вучич попросил Эрдогана повлиять на установление мира на Балканах
Вучич попросил Эрдогана повлиять на установление мира и стабильности на Балканах