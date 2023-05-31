https://ria.ru/20230531/balkany-1875272436.html
В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС
В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС - РИА Новости, 31.05.2023
В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне очередного витка напряженности на Балканах заявила о новом плане ускорения интеграции балканских государств в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:35
2023-05-31T11:35
2023-05-31T11:46
в мире
балканы
евросоюз
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урсула фон дер ляйен
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европа
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне очередного витка напряженности на Балканах заявила о новом плане ускорения интеграции балканских государств в ЕС."Недавняя напряженность вызывает беспокойство… Я повторяю призыв ко всем сторонам отойти от конфронтации и принять меры для восстановления спокойствия. Сегодня я хочу представить новую инициативу… Это новый план роста для Западных Балкан. Мы должны приблизить интеграцию этих стран в Евросоюз", - заявила она на конференции по безопасности в Словакии.По ее словам, в ЕС хотят "развить прогресс (по интеграции балканских стран в Евросоюз – ред.), достигнутый в последние месяцы". "Но мы также намерены предоставить некоторые преимущества членства в ЕС уже сегодня", - добавила фон дер Ляйен.Она пояснила, что план предусматривает большее вовлечение государств региона в единый рынок Евросоюза, углубление региональной экономической интеграции, ускорение процесса реформ и увеличение объема средств, выделяемых ЕС государствам-кандидатам до вступления в союз.
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875230929.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балканы, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, словакия, европа
В мире, Балканы, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Словакия, Европа
В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о новом плане ускорения интеграции балканских стран в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне очередного витка напряженности на Балканах заявила о новом плане ускорения интеграции балканских государств в ЕС.
«
"Недавняя напряженность вызывает беспокойство… Я повторяю призыв ко всем сторонам отойти от конфронтации и принять меры для восстановления спокойствия. Сегодня я хочу представить новую инициативу… Это новый план роста для Западных Балкан. Мы должны приблизить интеграцию этих стран в Евросоюз", - заявила она на конференции по безопасности в Словакии
.
По ее словам, в ЕС хотят "развить прогресс (по интеграции балканских стран в Евросоюз – ред.), достигнутый в последние месяцы". "Но мы также намерены предоставить некоторые преимущества членства в ЕС уже сегодня", - добавила фон дер Ляйен.
Она пояснила, что план предусматривает большее вовлечение государств региона в единый рынок Евросоюза, углубление региональной экономической интеграции, ускорение процесса реформ и увеличение объема средств, выделяемых ЕС государствам-кандидатам до вступления в союз.
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