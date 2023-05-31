https://ria.ru/20230531/balkany-1875272436.html

В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС

В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС - РИА Новости, 31.05.2023

В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне очередного витка напряженности на Балканах заявила о новом плане ускорения интеграции балканских государств в... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:35

2023-05-31T11:35

2023-05-31T11:46

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне очередного витка напряженности на Балканах заявила о новом плане ускорения интеграции балканских государств в ЕС."Недавняя напряженность вызывает беспокойство… Я повторяю призыв ко всем сторонам отойти от конфронтации и принять меры для восстановления спокойствия. Сегодня я хочу представить новую инициативу… Это новый план роста для Западных Балкан. Мы должны приблизить интеграцию этих стран в Евросоюз", - заявила она на конференции по безопасности в Словакии.По ее словам, в ЕС хотят "развить прогресс (по интеграции балканских стран в Евросоюз – ред.), достигнутый в последние месяцы". "Но мы также намерены предоставить некоторые преимущества членства в ЕС уже сегодня", - добавила фон дер Ляйен.Она пояснила, что план предусматривает большее вовлечение государств региона в единый рынок Евросоюза, углубление региональной экономической интеграции, ускорение процесса реформ и увеличение объема средств, выделяемых ЕС государствам-кандидатам до вступления в союз.

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875230929.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, балканы, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, словакия, европа