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В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС - РИА Новости, 31.05.2023
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11:35 31.05.2023 (обновлено: 11:46 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/balkany-1875272436.html
В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС
В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС - РИА Новости, 31.05.2023
В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне очередного витка напряженности на Балканах заявила о новом плане ускорения интеграции балканских государств в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:35
2023-05-31T11:46
в мире
балканы
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
словакия
европа
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне очередного витка напряженности на Балканах заявила о новом плане ускорения интеграции балканских государств в ЕС."Недавняя напряженность вызывает беспокойство… Я повторяю призыв ко всем сторонам отойти от конфронтации и принять меры для восстановления спокойствия. Сегодня я хочу представить новую инициативу… Это новый план роста для Западных Балкан. Мы должны приблизить интеграцию этих стран в Евросоюз", - заявила она на конференции по безопасности в Словакии.По ее словам, в ЕС хотят "развить прогресс (по интеграции балканских стран в Евросоюз – ред.), достигнутый в последние месяцы". "Но мы также намерены предоставить некоторые преимущества членства в ЕС уже сегодня", - добавила фон дер Ляйен.Она пояснила, что план предусматривает большее вовлечение государств региона в единый рынок Евросоюза, углубление региональной экономической интеграции, ускорение процесса реформ и увеличение объема средств, выделяемых ЕС государствам-кандидатам до вступления в союз.
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875230929.html
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в мире, балканы, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, словакия, европа
В мире, Балканы, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Словакия, Европа
В ЕК подготовили новый план по ускорению интеграции балканских стран в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о новом плане ускорения интеграции балканских стран в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне очередного витка напряженности на Балканах заявила о новом плане ускорения интеграции балканских государств в ЕС.
«
"Недавняя напряженность вызывает беспокойство… Я повторяю призыв ко всем сторонам отойти от конфронтации и принять меры для восстановления спокойствия. Сегодня я хочу представить новую инициативу… Это новый план роста для Западных Балкан. Мы должны приблизить интеграцию этих стран в Евросоюз", - заявила она на конференции по безопасности в Словакии.
По ее словам, в ЕС хотят "развить прогресс (по интеграции балканских стран в Евросоюз – ред.), достигнутый в последние месяцы". "Но мы также намерены предоставить некоторые преимущества членства в ЕС уже сегодня", - добавила фон дер Ляйен.
Она пояснила, что план предусматривает большее вовлечение государств региона в единый рынок Евросоюза, углубление региональной экономической интеграции, ускорение процесса реформ и увеличение объема средств, выделяемых ЕС государствам-кандидатам до вступления в союз.
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