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Азаров назвал перенос празднования Дня Победы на Украине ошибкой - РИА Новости, 31.05.2023
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10:00 31.05.2023
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Азаров назвал перенос празднования Дня Победы на Украине ошибкой
Азаров назвал перенос празднования Дня Победы на Украине ошибкой - РИА Новости, 31.05.2023
Азаров назвал перенос празднования Дня Победы на Украине ошибкой
Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал ошибкой принятое украинскими властями решение о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:00
2023-05-31T10:00
в мире
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россия
латвия
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владимир зеленский
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал ошибкой принятое украинскими властями решение о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Ранее украинский парламент поддержал законопроект Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая днем памяти и победы над нацизмом. "Скорей всего, вслед за данным законом запретят любые праздничные мероприятия по поводу Великой Отечественной войны 9 мая, как это сделали в Латвии под предлогом запрета на прославление тоталитаризма", - написал Азаров в Facebook*. По его словам, этим законом украинские власти официально отказываются "от наиболее впечатляющих побед своего народа". "Безусловно, это ошибка и выхолощенный праздник 8 мая не отменит память миллионов украинских семей о великом подвиге их дедов", - отметил Азаров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, россия, латвия, николай азаров (политик), владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Латвия, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский
Азаров назвал перенос празднования Дня Победы на Украине ошибкой

Экс-премьер Азаров назвал перенос празднования Дня Победы на Украине на 8 мая ошибкой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал ошибкой принятое украинскими властями решение о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.
Ранее украинский парламент поддержал законопроект Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая днем памяти и победы над нацизмом.
"Скорей всего, вслед за данным законом запретят любые праздничные мероприятия по поводу Великой Отечественной войны 9 мая, как это сделали в Латвии под предлогом запрета на прославление тоталитаризма", - написал Азаров в Facebook*.
По его словам, этим законом украинские власти официально отказываются "от наиболее впечатляющих побед своего народа".
"Безусловно, это ошибка и выхолощенный праздник 8 мая не отменит память миллионов украинских семей о великом подвиге их дедов", - отметил Азаров.
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