https://ria.ru/20230531/avstraliya-1875235516.html

В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ

В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023

В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ

В Австралии нашли мертвым поддерживавшего Россию активиста Джеймса Уолтерса, сообщила Daily Mail. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T09:42

2023-05-31T09:42

2023-05-31T11:28

в мире

австралия

россия

новый южный уэльс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875242493_0:241:1170:899_1920x0_80_0_0_3b27f78aea8e9bc2336ed6ae87d96351.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Австралии нашли мертвым поддерживавшего Россию активиста Джеймса Уолтерса, сообщила Daily Mail.По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 42-летний мужчина пропал еще 13 мая, в последний раз его видели в городе Чатсвуд. Тело австралийца нашли 23 мая. Газета публикует фотографии Уолтерса с флагом ДНР и на фоне портрета Владимира Путина. На одном из снимков в руках у активиста плакат с текстом на английском языке: "Украина — террористическое государство, поддерживай Россию!" Как сообщил РИА Новости по телефону активист русского происхождения Семен Бойков, известный как "австралийский казак", Уолтерс приходил на митинги в поддержку России и против оказания военной помощи Украине. "В последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры. Не исключено, что он был убит или его довели до самоубийства", — сказал Бойков. По его информации, тело Уолтерса находится на экспертизе, о причинах смерти активиста пока не сообщается. Полиция также не публиковала никаких данных.

https://ria.ru/20230413/avstraliya-1865107528.html

австралия

россия

новый южный уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австралия, россия, новый южный уэльс