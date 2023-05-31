https://ria.ru/20230531/avstraliya-1875235516.html
В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ
В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ
В Австралии нашли мертвым поддерживавшего Россию активиста Джеймса Уолтерса, сообщила Daily Mail. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:42
2023-05-31T09:42
2023-05-31T11:28
в мире
австралия
россия
новый южный уэльс
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Австралии нашли мертвым поддерживавшего Россию активиста Джеймса Уолтерса, сообщила Daily Mail.По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 42-летний мужчина пропал еще 13 мая, в последний раз его видели в городе Чатсвуд. Тело австралийца нашли 23 мая. Газета публикует фотографии Уолтерса с флагом ДНР и на фоне портрета Владимира Путина. На одном из снимков в руках у активиста плакат с текстом на английском языке: "Украина — террористическое государство, поддерживай Россию!" Как сообщил РИА Новости по телефону активист русского происхождения Семен Бойков, известный как "австралийский казак", Уолтерс приходил на митинги в поддержку России и против оказания военной помощи Украине. "В последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры. Не исключено, что он был убит или его довели до самоубийства", — сказал Бойков. По его информации, тело Уолтерса находится на экспертизе, о причинах смерти активиста пока не сообщается. Полиция также не публиковала никаких данных.
https://ria.ru/20230413/avstraliya-1865107528.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, россия, новый южный уэльс
В мире, Австралия, Россия, Новый Южный Уэльс
В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ
Mail: в Австралии нашли мертвым активиста Уолтерса, выступавшего в поддержку России