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В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
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09:42 31.05.2023 (обновлено: 11:28 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/avstraliya-1875235516.html
В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ
В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ
В Австралии нашли мертвым поддерживавшего Россию активиста Джеймса Уолтерса, сообщила Daily Mail. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:42
2023-05-31T11:28
в мире
австралия
россия
новый южный уэльс
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Австралии нашли мертвым поддерживавшего Россию активиста Джеймса Уолтерса, сообщила Daily Mail.По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 42-летний мужчина пропал еще 13 мая, в последний раз его видели в городе Чатсвуд. Тело австралийца нашли 23 мая. Газета публикует фотографии Уолтерса с флагом ДНР и на фоне портрета Владимира Путина. На одном из снимков в руках у активиста плакат с текстом на английском языке: "Украина — террористическое государство, поддерживай Россию!" Как сообщил РИА Новости по телефону активист русского происхождения Семен Бойков, известный как "австралийский казак", Уолтерс приходил на митинги в поддержку России и против оказания военной помощи Украине. "В последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры. Не исключено, что он был убит или его довели до самоубийства", — сказал Бойков. По его информации, тело Уолтерса находится на экспертизе, о причинах смерти активиста пока не сообщается. Полиция также не публиковала никаких данных.
https://ria.ru/20230413/avstraliya-1865107528.html
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в мире, австралия, россия, новый южный уэльс
В мире, Австралия, Россия, Новый Южный Уэльс
В Австралии нашли мертвым активиста, поддерживавшего Россию, пишут СМИ

Mail: в Австралии нашли мертвым активиста Уолтерса, выступавшего в поддержку России

© Фото : @DrewPavlou / TwitterАктивист Джеймс Уолтерс
Активист Джеймс Уолтерс - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : @DrewPavlou / Twitter
Активист Джеймс Уолтерс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Австралии нашли мертвым поддерживавшего Россию активиста Джеймса Уолтерса, сообщила Daily Mail.
По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 42-летний мужчина пропал еще 13 мая, в последний раз его видели в городе Чатсвуд. Тело австралийца нашли 23 мая.
© @DrewPavlou / TwitterАктивист Джеймс Уолтерс
Активист Джеймс Уолтерс
© @DrewPavlou / Twitter
Активист Джеймс Уолтерс
Газета публикует фотографии Уолтерса с флагом ДНР и на фоне портрета Владимира Путина. На одном из снимков в руках у активиста плакат с текстом на английском языке: "Украина — террористическое государство, поддерживай Россию!"
Как сообщил РИА Новости по телефону активист русского происхождения Семен Бойков, известный как "австралийский казак", Уолтерс приходил на митинги в поддержку России и против оказания военной помощи Украине.
"В последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры. Не исключено, что он был убит или его довели до самоубийства", — сказал Бойков.
По его информации, тело Уолтерса находится на экспертизе, о причинах смерти активиста пока не сообщается. Полиция также не публиковала никаких данных.
Участники митинга в поддержку России в Аделаиде, Австралия. Кадр из видео
В Австралии активист начал выступать по радио в поддержку России
13 апреля, 16:47
 
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