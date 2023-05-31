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Российская авиация нанесла удар по первой бригаде спецназначения Украины
Российская авиация нанесла удар по первой бригаде спецназначения Украины - РИА Новости, 31.05.2023
Российская авиация нанесла удар по первой бригаде спецназначения Украины
Российская авиация ударила по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад"... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T05:03
2023-05-31T05:03
2023-05-31T09:21
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская авиация ударила по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны", — рассказал офицер.На Купянском направлении артиллерия огнем из гаубиц "Акация" и "Мста-С" уничтожила в районе населенных пунктов Старица и Вишневое два минометных расчета противника. В районе населенных пунктов Лозовая и Западная поражены гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, российские военные сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.
https://ria.ru/20230531/kadyrov-1875210154.html
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украина, безопасность, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Донбасс
Российская авиация нанесла удар по первой бригаде спецназначения Украины
Минобороны: российская авиация нанесла удар по 1-й бригаде спецназначения Украины
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская авиация ударила по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны", — рассказал офицер.
На Купянском направлении артиллерия огнем из гаубиц "Акация" и "Мста-С" уничтожила в районе населенных пунктов Старица и Вишневое два минометных расчета противника. В районе населенных пунктов Лозовая и Западная поражены гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, российские военные сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.
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