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Минобороны рассказало об ожесточенных боях в районе Авдеевки - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 31.05.2023 (обновлено: 13:41 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/avdeevka-1875284797.html
Минобороны рассказало об ожесточенных боях в районе Авдеевки
Минобороны рассказало об ожесточенных боях в районе Авдеевки - РИА Новости, 31.05.2023
Минобороны рассказало об ожесточенных боях в районе Авдеевки
На Донецком направлении, в районе Авдеевки, развернулись ожесточенные бои, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:36
2023-05-31T13:41
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Донецком направлении, в районе Авдеевки, развернулись ожесточенные бои, сообщили в Минобороны."В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Авиация, в свою очередь, поразила позиции ВСУ в районе Авдеевки и в поселке Химик. Кроме того, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады украинских войск, а также командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала".В районе Марьинки успешно наступают штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат", добавили в Минобороны.В целом за минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении свыше 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубицу Д-30 и две боевые машины "Град". Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации: их зоной ответственности становятся территории ДНР, на Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".
https://ria.ru/20230531/korabl-1875284074.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ об ожесточенных боях в районе Авдеевки
Минобороны РФ об ожесточенных боях в районе Авдеевки
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авдеевка, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, В мире
Минобороны рассказало об ожесточенных боях в районе Авдеевки

Минобороны: на Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Донецком направлении, в районе Авдеевки, развернулись ожесточенные бои, сообщили в Минобороны.
«
"В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Авиация, в свою очередь, поразила позиции ВСУ в районе Авдеевки и в поселке Химик. Кроме того, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады украинских войск, а также командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала".
В районе Марьинки успешно наступают штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат", добавили в Минобороны.
Конашенков об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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В целом за минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении свыше 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубицу Д-30 и две боевые машины "Град".
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации: их зоной ответственности становятся территории ДНР, на Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".
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