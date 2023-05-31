https://ria.ru/20230531/ataki-1875296042.html

СМИ: на Западе уверены, что Украина стоит за атаками в России

СМИ: на Западе уверены, что Украина стоит за атаками в России - РИА Новости, 31.05.2023

СМИ: на Западе уверены, что Украина стоит за атаками в России

Западные чиновники уверены, что Киев стоит за атаками на территории России, пишет Financial Times в статье, посвященной недавнему нападению диверсантов на... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:14

2023-05-31T13:14

2023-05-31T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

атака украинских беспилотников на москву

нато

белгородская область

киев

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Западные чиновники уверены, что Киев стоит за атаками на территории России, пишет Financial Times в статье, посвященной недавнему нападению диверсантов на Белгородскую область."Несмотря на публичные отрицания со стороны украинских чиновников по поводу атак на российскую территорию, западные чиновники убеждены, что Киев стоит за рядом операций на территории своего врага", — говорится в публикации.Газета уточнила, что сторонники Украины на Западе обеспокоены последними атаками в России, поскольку они неоднократно призывали Киев не использовать оружие НАТО для этих целей.Как заявил изданию неназванный западный чиновник, украинцы "рассматривают цели" в новых российских регионах и "внутри России как в равной степени честную игру". По его словам, в Киеве аргументируют свои действия "оборонительными задачами".Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим КТО. На следующий день Министерство обороны объявило о разгроме вторгшихся националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. По данным местных властей, в результате действий диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о террористическом акте.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

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