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СМИ: на Западе уверены, что Украина стоит за атаками в России - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 31.05.2023 (обновлено: 13:35 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/ataki-1875296042.html
СМИ: на Западе уверены, что Украина стоит за атаками в России
СМИ: на Западе уверены, что Украина стоит за атаками в России - РИА Новости, 31.05.2023
СМИ: на Западе уверены, что Украина стоит за атаками в России
Западные чиновники уверены, что Киев стоит за атаками на территории России, пишет Financial Times в статье, посвященной недавнему нападению диверсантов на... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:14
2023-05-31T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
атака украинских беспилотников на москву
нато
белгородская область
киев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Западные чиновники уверены, что Киев стоит за атаками на территории России, пишет Financial Times в статье, посвященной недавнему нападению диверсантов на Белгородскую область.&quot;Несмотря на публичные отрицания со стороны украинских чиновников по поводу атак на российскую территорию, западные чиновники убеждены, что Киев стоит за рядом операций на территории своего врага&quot;, — говорится в публикации.Газета уточнила, что сторонники Украины на Западе обеспокоены последними атаками в России, поскольку они неоднократно призывали Киев не использовать оружие НАТО для этих целей.Как заявил изданию неназванный западный чиновник, украинцы "рассматривают цели" в новых российских регионах и "внутри России как в равной степени честную игру". По его словам, в Киеве аргументируют свои действия "оборонительными задачами".Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим КТО. На следующий день Министерство обороны объявило о разгроме вторгшихся националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. По данным местных властей, в результате действий диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о террористическом акте.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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в мире, россия, украина, атака украинских беспилотников на москву, нато, белгородская область, киев, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), "панцирь-с"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Атака украинских беспилотников на Москву, НАТО, Белгородская область, Киев, Сергей Собянин, Следственный комитет России (СК РФ), "Панцирь-С"
СМИ: на Западе уверены, что Украина стоит за атаками в России

FT: на Западе уверены, что Украина стоит за атаками в России, несмотря на отрицания Киева

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника в Москве
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Западные чиновники уверены, что Киев стоит за атаками на территории России, пишет Financial Times в статье, посвященной недавнему нападению диверсантов на Белгородскую область.
«

"Несмотря на публичные отрицания со стороны украинских чиновников по поводу атак на российскую территорию, западные чиновники убеждены, что Киев стоит за рядом операций на территории своего врага", — говорится в публикации.

Газета уточнила, что сторонники Украины на Западе обеспокоены последними атаками в России, поскольку они неоднократно призывали Киев не использовать оружие НАТО для этих целей.
Как заявил изданию неназванный западный чиновник, украинцы "рассматривают цели" в новых российских регионах и "внутри России как в равной степени честную игру". По его словам, в Киеве аргументируют свои действия "оборонительными задачами".
Украинский военнослужащий стреляет по российским позициям - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева
22 мая, 23:10
Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим КТО. На следующий день Министерство обороны объявило о разгроме вторгшихся националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. По данным местных властей, в результате действий диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.
Во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались
30 мая, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАтака украинских беспилотников на МосквуНАТОБелгородская областьКиевСергей СобянинСледственный комитет России (СК РФ)"Панцирь-С"
 
 
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