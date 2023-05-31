https://ria.ru/20230531/ataka-1875248509.html

Ковитиди прокомментировала атаку ВСУ на территорию Шебекино

Ковитиди прокомментировала атаку ВСУ на территорию Шебекино - РИА Новости, 31.05.2023

Ковитиди прокомментировала атаку ВСУ на территорию Шебекино

Атаки украинской стороны по территории России требуют военно-политической оценки и продуманной реакции, "враг переходит к открытым боевым действиям", написала в РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:34

2023-05-31T10:34

2023-05-31T10:34

россия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

ольга ковитиди

нато

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Атаки украинской стороны по территории России требуют военно-политической оценки и продуманной реакции, "враг переходит к открытым боевым действиям", написала в телеграм-канале сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в среду сообщил, что число пострадавших в результате ночного обстрела Шебекино увеличилось до четырех человек, снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей. "Нанесенные ВС Украины сегодня ночью артиллерийские удары по территории России, в частности городу Шебекино Белгородской области, свидетельствуют о том, что враг переходит к открытым боевым действиям. Шебекино превращается в прифронтовой город", - написала Ковитиди в своем телеграм-канале По ее словам, происходящее свидетельствует о том, что "противники России предъявляют нашей стране открытый военно-политический вызов, требующий военно-политической оценки и продуманной реакции". Политик не исключила, что наступление противника – "а это не только Украина - это, прежде всего, НАТО", отметила она - следует ожидать на нескольких направлениях. "В преддверии предстоящего наступления противника необходимо обратить особое внимание на безопасность предприятий топливно-энергетического комплекса, объектов энергетической инфраструктуры, объектов использования атомной энергии, противник постарается вывести из строя места хранения топлива, вооружения, боеприпасов, коммуникации, в том числе транспортные", - написала она. "Впрочем, наступать надо нам. Ситуация уже понятна", - заключила Ковитиди.

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875225376.html

https://ria.ru/20230527/gladkov-1874597858.html

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Екатерина Зайцева

россия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, ольга ковитиди, нато