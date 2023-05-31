https://ria.ru/20230531/ataka-1875248509.html
Ковитиди прокомментировала атаку ВСУ на территорию Шебекино
Ковитиди прокомментировала атаку ВСУ на территорию Шебекино - РИА Новости, 31.05.2023
Ковитиди прокомментировала атаку ВСУ на территорию Шебекино
Атаки украинской стороны по территории России требуют военно-политической оценки и продуманной реакции, "враг переходит к открытым боевым действиям", написала в РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:34
2023-05-31T10:34
2023-05-31T10:34
россия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
ольга ковитиди
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Атаки украинской стороны по территории России требуют военно-политической оценки и продуманной реакции, "враг переходит к открытым боевым действиям", написала в телеграм-канале сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в среду сообщил, что число пострадавших в результате ночного обстрела Шебекино увеличилось до четырех человек, снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей. "Нанесенные ВС Украины сегодня ночью артиллерийские удары по территории России, в частности городу Шебекино Белгородской области, свидетельствуют о том, что враг переходит к открытым боевым действиям. Шебекино превращается в прифронтовой город", - написала Ковитиди в своем телеграм-канале По ее словам, происходящее свидетельствует о том, что "противники России предъявляют нашей стране открытый военно-политический вызов, требующий военно-политической оценки и продуманной реакции". Политик не исключила, что наступление противника – "а это не только Украина - это, прежде всего, НАТО", отметила она - следует ожидать на нескольких направлениях. "В преддверии предстоящего наступления противника необходимо обратить особое внимание на безопасность предприятий топливно-энергетического комплекса, объектов энергетической инфраструктуры, объектов использования атомной энергии, противник постарается вывести из строя места хранения топлива, вооружения, боеприпасов, коммуникации, в том числе транспортные", - написала она. "Впрочем, наступать надо нам. Ситуация уже понятна", - заключила Ковитиди.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875225376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, ольга ковитиди, нато
Россия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Ольга Ковитиди, НАТО
Ковитиди прокомментировала атаку ВСУ на территорию Шебекино
Ковитиди назвала атаку ВСУ на территорию Шебекино переходом к открытым боевым действиям
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Атаки украинской стороны по территории России требуют военно-политической оценки и продуманной реакции, "враг переходит к открытым боевым действиям", написала в телеграм-канале
сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
утром в среду сообщил, что число пострадавших в результате ночного обстрела Шебекино увеличилось до четырех человек, снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей.
После ночного обстрела Шебекино число пострадавших увеличилось до четырех
"Нанесенные ВС Украины сегодня ночью артиллерийские удары по территории России, в частности городу Шебекино Белгородской области, свидетельствуют о том, что враг переходит к открытым боевым действиям. Шебекино превращается в прифронтовой город", - написала Ковитиди в своем телеграм-канале
По ее словам, происходящее свидетельствует о том, что "противники России предъявляют нашей стране открытый военно-политический вызов, требующий военно-политической оценки и продуманной реакции".
Политик не исключила, что наступление противника – "а это не только Украина - это, прежде всего, НАТО
", отметила она - следует ожидать на нескольких направлениях.
"В преддверии предстоящего наступления противника необходимо обратить особое внимание на безопасность предприятий топливно-энергетического комплекса, объектов энергетической инфраструктуры, объектов использования атомной энергии, противник постарается вывести из строя места хранения топлива, вооружения, боеприпасов, коммуникации, в том числе транспортные", - написала она.
"Впрочем, наступать надо нам. Ситуация уже понятна", - заключила Ковитиди.
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино