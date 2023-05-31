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Источник: артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" под Херсоном - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/artilleriya-1875290847.html
Источник: артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" под Херсоном
Источник: артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" под Херсоном - РИА Новости, 31.05.2023
Источник: артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под подконтрольным Киеву Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:59
2023-05-31T12:59
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под подконтрольным Киеву Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном - левом берегу Днепра, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приозерное уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника: шесть погибших военных ВСУ, три раненых ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Ольговки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери: три погибших военных ВСУ, четыре раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская около 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, и окрестным селам прилетело около 40 снарядов. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Источник: артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет под Херсоном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России
Артиллеристы вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил России. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под подконтрольным Киеву Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном - левом берегу Днепра, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приозерное уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника: шесть погибших военных ВСУ, три раненых ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Ольговки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери: три погибших военных ВСУ, четыре раненых".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская около 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, и окрестным селам прилетело около 40 снарядов.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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