https://ria.ru/20230531/aktivist-1875220836.html
Французский активист сравнил борьбу ДНР с борьбой "желтых жилетов"
Французский активист сравнил борьбу ДНР с борьбой "желтых жилетов" - РИА Новости, 31.05.2023
Французский активист сравнил борьбу ДНР с борьбой "желтых жилетов"
Французский активист Ксавье Моро сравнил борьбу ДНР против глобалистического империализма с борьбой "желтых жилетов" во Франции против правительства, не... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T05:12
2023-05-31T05:12
2023-05-31T05:12
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Французский активист Ксавье Моро сравнил борьбу ДНР против глобалистического империализма с борьбой "желтых жилетов" во Франции против правительства, не избранного народом. Движение "желтых жилетов" во Франции возникло в ноябре 2018 года. Первоначальной причиной их манифестаций стало намерение президента Эммануэля Макрона повысить налог на топливо и цены на бензин. Крупномасштабные акции протеста "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Позднее к требованиям протестующих прибавился широкий круг социальных и экономических вопросов. "Мы воюем, как сказал Владимир Путин, против империи лжи и стараемся показать, что люди во Франции на улице воюют против такой же глобалистической системы, либеральной системы, которая вообще не считается с обычными людьми… Борьба ДНР против глобалистического империализма такая же, как и борьба "желтых жилетов" во Франции против правительства, которое не избранно народом", - рассказал Моро РИА Новости. Он признался, что на родине пытался доносить правду о происходящем на Украине, вследствие чего были заблокированы его публичные каналы и банковские счета. "Я создал сначала там YouTube-канал, который был достаточно успешным <...> Я был наблюдателем референдума на Донбассе. Я вернулся, как всегда, опубликовал видео того, что я наблюдал, где я был, что делал. Сразу без предупреждения у меня закрыли канал, потом закрыли банковский счет, потом закрыли даже банковский счет моих родителей", - рассказал он.
https://ria.ru/20230529/aktivist-1874729013.html
https://ria.ru/20230413/avstraliya-1865107528.html
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в мире, украина, донбасс, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Украина, Донбасс, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Французский активист сравнил борьбу ДНР с борьбой "желтых жилетов"
Французский активист сравнил борьбу ДНР против империализма с борьбой "желтых жилетов"