https://ria.ru/20230531/akhmat-1875287477.html
В Минобороны заявили об успешном продвижении "Ахмата" под Марьинкой
В Минобороны заявили об успешном продвижении "Ахмата" под Марьинкой - РИА Новости, 31.05.2023
В Минобороны заявили об успешном продвижении "Ахмата" под Марьинкой
Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на Марьинском направлении, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:46
2023-05-31T12:46
2023-05-31T12:46
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
рамзан кадыров
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения "Ахмат" успешно наступают на Марьинском направлении, сообщили в Минобороны России. "На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат", - сообщили в ведомстве. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации сил, их зоной ответственности становятся территории ДНР - на Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".
https://ria.ru/20230531/pvo-1875286440.html
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, рамзан кадыров, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны заявили об успешном продвижении "Ахмата" под Марьинкой
Минобороны: штурмовые отряды "Ахмата" успешно наступают на Марьинском направлении