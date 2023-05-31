https://ria.ru/20230531/aes-1875384864.html

"Росатом" заявил о намерении сотрудничать с Индией по малым АЭС

"Росатом" заявил о намерении сотрудничать с Индией по малым АЭС - РИА Новости, 31.05.2023

"Росатом" заявил о намерении сотрудничать с Индией по малым АЭС

"Росатом" намерен сотрудничать с Индией по АЭС малой мощности (АСММ), российская госкорпорация планирует в нынешнем году передать Нью-Дели предварительное... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:40

2023-05-31T17:40

2023-05-31T17:43

индия

нью-дели

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Росатом" намерен сотрудничать с Индией по АЭС малой мощности (АСММ), российская госкорпорация планирует в нынешнем году передать Нью-Дели предварительное обоснование проекта такой станции, следует из годового отчета "Атомэнергопрома" (входит в "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за прошлый год."В 2023 году запланировано согласование с индийской стороной технической конфигурации АЭС в Индии и передачу пред-ТЭО по АСММ", - говорится в отчете.Кроме того, в текущем году "планируется завершение работ по пред-ТЭО (АСММ) в Мьянме и Киргизии".

https://ria.ru/20230523/rosatom-1873601797.html

индия

нью-дели

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

индия, нью-дели, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика