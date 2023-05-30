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Умер актер из "Фантастических тварей" Петер Симонишек - РИА Новости, 30.05.2023
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Культура
 
15:50 30.05.2023
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Умер актер из "Фантастических тварей" Петер Симонишек
Умер актер из "Фантастических тварей" Петер Симонишек - РИА Новости, 30.05.2023
Умер актер из "Фантастических тварей" Петер Симонишек
В 76 лет после тяжелой болезни умер австрийский артист Петер Симонишек, пишет Kleine Zeitung. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:50
2023-05-30T15:50
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В 76 лет после тяжелой болезни умер австрийский артист Петер Симонишек, пишет Kleine Zeitung. Его актерская карьера началась с ролей в театре. В 1980 дебютировал он дебютировал в кино. В его фильмографии проекты "Тони Эрдманн", "Таймлесс. Рубиновая книга", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" и другие.
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Умер актер из "Фантастических тварей" Петер Симонишек

Актер из "Фантастических тварей" Петер Симонишек умер в 76 лет

© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZАвстрийский актер Петер Симонишек
Австрийский актер Петер Симонишек - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В 76 лет после тяжелой болезни умер австрийский артист Петер Симонишек, пишет Kleine Zeitung.
Его актерская карьера началась с ролей в театре. В 1980 дебютировал он дебютировал в кино.
В его фильмографии проекты "Тони Эрдманн", "Таймлесс. Рубиновая книга", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" и другие.
 
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