https://ria.ru/20230530/zhukovskiy-1874968921.html

Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме

Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.05.2023

Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме

Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, в воздушной зоне аэропорта происшествий не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:53

2023-05-30T08:53

2023-05-30T08:53

происшествия

жуковский

москва

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сергей собянин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, в воздушной зоне аэропорта происшествий не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."В воздушной зоне аэропорта происшествий не зарегистрировано. В настоящий момент времени Жуковский работает в штатном режиме", - сообщили в Жуковском, отвечая на вопрос о возможных задержках рейсов на фоне информации о сбитых беспилотниках в Москве и Подмосковье.Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html

жуковский

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жуковский, москва, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин