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Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.05.2023
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08:53 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/zhukovskiy-1874968921.html
Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме
Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.05.2023
Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме
Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, в воздушной зоне аэропорта происшествий не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:53
2023-05-30T08:53
происшествия
жуковский
москва
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сергей собянин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, в воздушной зоне аэропорта происшествий не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."В воздушной зоне аэропорта происшествий не зарегистрировано. В настоящий момент времени Жуковский работает в штатном режиме", - сообщили в Жуковском, отвечая на вопрос о возможных задержках рейсов на фоне информации о сбитых беспилотниках в Москве и Подмосковье.Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
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жуковский
москва
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происшествия, жуковский, москва, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин
Происшествия, Жуковский, Москва, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Сергей Собянин
Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме

Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, в воздушной зоне происшествий не было

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, в воздушной зоне аэропорта происшествий не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
«
"В воздушной зоне аэропорта происшествий не зарегистрировано. В настоящий момент времени Жуковский работает в штатном режиме", - сообщили в Жуковском, отвечая на вопрос о возможных задержках рейсов на фоне информации о сбитых беспилотниках в Москве и Подмосковье.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
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ПроисшествияЖуковскийМоскваМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСергей Собянин
 
 
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