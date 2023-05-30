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Сорок человек погибли на западе Буркина-Фасо от рук вооруженных боевиков - РИА Новости, 30.05.2023
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19:40 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/zhertvy-1875178633.html
Сорок человек погибли на западе Буркина-Фасо от рук вооруженных боевиков
Сорок человек погибли на западе Буркина-Фасо от рук вооруженных боевиков - РИА Новости, 30.05.2023
Сорок человек погибли на западе Буркина-Фасо от рук вооруженных боевиков
Не менее 40 человек, в том числе бойцы территориальной обороны погибли на северо-западе Буркина-Фасо в результате нападения исламистских боевиков, передает... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:40
2023-05-30T19:40
в мире
сахель
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Не менее 40 человек, в том числе бойцы территориальной обороны погибли на северо-западе Буркина-Фасо в результате нападения исламистских боевиков, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти и службы безопасности. Как сообщил офис губернатора области Букль-дю-Мухун, в субботу боевики атаковали охраняемый конвой в районе города Бурассо. Жертвами нападения стали 20 человек, в основном, бойцы территориальной обороны. В воскресенье в результате нового нападения в том же регионе погибли еще 20 человек, сообщили источники в службе безопасности. Десять дней назад сообщалось, что от рук вооруженных террористов погибли 20 человек в провинции Ятенга на севере страны. В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230519/plen-1872799383.html
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в мире, сахель , буркина-фасо
В мире, Сахель , Буркина-Фасо
Сорок человек погибли на западе Буркина-Фасо от рук вооруженных боевиков

На северо-западе Буркина-Фасо от рук исламистских боевиков погибли не менее 40 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Не менее 40 человек, в том числе бойцы территориальной обороны погибли на северо-западе Буркина-Фасо в результате нападения исламистских боевиков, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти и службы безопасности.
Как сообщил офис губернатора области Букль-дю-Мухун, в субботу боевики атаковали охраняемый конвой в районе города Бурассо. Жертвами нападения стали 20 человек, в основном, бойцы территориальной обороны.
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В воскресенье в результате нового нападения в том же регионе погибли еще 20 человек, сообщили источники в службе безопасности. Десять дней назад сообщалось, что от рук вооруженных террористов погибли 20 человек в провинции Ятенга на севере страны.
В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.
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В миреСахельБуркина-Фасо
 
 
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